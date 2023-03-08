春暖病媒蚊蠢蠢欲動 杜絕境外移入登革熱不升溫 　

為加強醫療院所TOCC詢問及通報，同時提醒民眾就醫應主動告知旅遊史，台南市政府登革熱防治中心今(8)日舉辦「厝邊好醫師 讓您真安心」記者會，籍由宣導短劇強調TOCC及即時通報之重要性，期提升各界對登革熱防疫相關認知。台南市衛生局局長暨登革熱防治中心主任蘇世斌、衛福部疾管署南區管制中心主任李翠鳳、台南市醫師公會理事長陳相國及台南市診所協會理事長賴俊良共同宣誓落實登革熱防疫，守護市民健康決心。
記者林怡孜/台南報導
依據疾病管制署統計資料至今年3月2日止，全國登革熱境外移入病例已達10例，相較去年同期為0例，顯見隨著我國邊境管制及檢疫措施逐步放寬，國內登革熱流行風險日漸升溫，且今年東南亞地區登革熱疫情來勢洶洶，多數國家累計病例皆高於去年同期，必須嚴加防範。台南市目前2例境外移入病例，皆於入境後的2-3天開始出現發燒症狀，因此請各醫療院所醫師，於診察病患時，須將T(旅遊史)O(職業別)C(接觸史)C(群聚史)列入問診項目，發現有登革熱流行地區旅遊史時，應適時使用登革熱NS1快篩試劑並通報，以縮短登革熱隱藏期及採取相關防疫行動，避免境外移入疫情於社區間擴散。
蘇世斌提醒，目前疾管署登革熱旅遊疫情建議等級列為第一級注意之國家包括：巴基斯坦、尼泊爾、泰國、印度、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞、新加坡、印尼、越南，民眾至上述地區旅遊應穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處塗抹防蚊藥劑，返國後14天內如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並務必告知旅遊活動史，以利醫師進行鑑別診斷。