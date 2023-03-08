北院首宗國民法官案　最快2至3個月通知選任

《國民法官法》今年元月上路，全國第2件同時也是台北地院首件國民法官審理案件，是去年11月間，酒駕飆車，在行政院旁撞死人的22歲男子李佳修將坐上被告席，讓6位國民法官及3位職業法官共同審理。為慎重起見，北院今（8）日完成分案，之後還需要2至3個月，才會通知備選國民法官到法院參與選任。
記者潘千詩／台北報導
台北地院管轄區域橫跨台北市、新北市，按去年6月30日的戶籍人口比例計算後，台北市所需人數為5477人、新北市1273人，共6750人。同年10月1日前，台北市政府、新北市政府「隨機抽選」並造具「備選國民法官初選名冊」送交台北地院。
去年10月31日、11月8日，台北地院備選國民法官審核小組開會審查「初選名冊」的正確性等，經決議不列入名冊有308人，扣除後造具「複選名冊」，同年12月23日寄出備選國民法官書面通知書給名冊內的6442名備選國民法官。
依照過去模擬的經驗，在審判之前，檢察官、辯護人須相互開示卷證、交換書狀、協商，法院會先開準備程序，整理爭點、證據能力、檢辯想要聲請調查的證據、擬定審理計畫等，最快可能2至3個月才會進入選任程序。
該案在準備程序終結後，合議庭會從2023年度北院的6442名備選國民法官「複選名冊」中，隨機抽選所需的候選國民法官人數，在選任前30天通知候選者到法院參加選任程序，將選出6位國民法官、1至4位備選國民法官，在完成「宣誓」，審判長替國民法官們說明法律原則和審判程序（審前說明）後，才會開庭審案。