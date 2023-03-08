婦女節把自己當女神寵！adidas現折600元 NIKE兩件75折
▲3/8婦女節adidas女王節專區滿2500元「現折600元」；NIKE選購2件，輸優惠代碼「2NIKE25」整筆訂單75折；國民妹妹IU代言的New Balance有優惠專區及指定服飾2件8折。（圖／New Balance提供）
記者蕭涵云/綜合報導
2023-03-08 15:30:13
3/8婦女節把自己當成女神寵愛！3大運動品牌都推出Women’s Day優惠活動回饋消費者，adidas「女王節」專區選購滿2500元「現折600元」；NIKE只要選購2件以上服飾商品，使用優惠代碼「2NIKE25」整筆訂單可75折優惠；「國民妹妹」IU代言的New Balance也有優惠專區，還有指定服飾兩件8折好康。
adidas：女王節專區滿2500元「現折600元」
甫推出史上最輕Ultraboost Light鞋款的adidas，成功優化中底減輕30%、回彈力增加4%、還減少10%碳足跡；歡慶BOOST科技10週年還於Brand Center信義品牌概念店，展開《Ultraboost致敬經典》特展。Women’s Day Sale打造「女王節」專區，即日起至3/15，選購滿2500元「現折600元」、滿5000元「現折1200元」，以此類推；部分商品不參與活動。
NIKE：滿2件輸入優惠代碼「2NIKE25」整筆訂單75折
致力於女性與女性運動發展的NIKE，剛發表專為女性設計的Nike Zenvy系列和Nike Go系列緊身褲，為各種身材、不同人生階段、各類運動訴求的女性提供產品與支援。即日起至3/11，於官網特賣網頁選購2件以上服飾商品，並於結帳時使用優惠代碼「2NIKE25」，整筆訂單即可享有 75 折優惠。
New Balance：指定服飾「2件8折」
New Balance日前才釋出NB 1906潮流形象店獨家販售限定春季新品，由國民妹妹IU（李知恩）演繹充滿懷舊美式學院風的SDS（Shanghai Design Studio）系列。官網現在除了推出「優惠專區」，還有會員單筆購物滿2,400元享免運，新會員享首次購物則有9折優惠。即日起至3/13更有「指定服飾2件8折」寵客。
▲adidas活動大使，左起：盧彥勳、林柏宏、雷理莎身著Ultraboost鞋款，現身《Ultraboost致敬經典 十周年特展》。（圖／記者蕭涵云攝） ▲adidas官網正舉辦Women’s Day Sale。（圖／翻攝自adidas官網） ▲專為女性設計的Nike Zenvy系列和Nike Go系列緊身褲。（圖／NIKE提供） ▲NIKE官網現有整筆訂單75折優惠。（圖／翻攝自NIKE官網） ▲亞太區形象大使IU詮釋New Balance SDS系列服飾形象照。（圖／New Balance提供） ▲New Balance官網也釋出Women’s Day優惠訊息。（圖／翻攝自New Balance官網）