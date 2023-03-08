才爆復合羅志祥！周揚青遭批「道德淪喪」曬比基尼反擊了
34歲中國網紅周揚青日前遭爆與舊愛羅志祥復合，她當時曬出一段影片否認謠言，強調自己目前單身。拋開復合傳聞，她近日飛往峇里島度假，曬出多張比基尼美照解放魔鬼身材，卻被網友批「道德淪喪」，她則反擊：「我想好好做自己，不想為了滿足任何人的期待強迫自己，人生只有一次，開心最重要！」也不忘祝女孩們「婦女節快樂」。
記者郭佩蓉/綜合報導
周揚青昨日在微博發影片，表示：「這篇心裡話給所有的女孩們，本來想剪一個旅行vlog，但旅行結束後，最大的感覺不是風景也不是忙碌後的休息，而是我在這篇文章中想說的這些話，這篇碎碎念，想說給一些和曾經的我一樣的女孩子，也包括曾經的我自己。」她透露自己這次到峇里島最大的突破就是能大大方方穿上泳衣，「這麼多年以來，身邊的人都一直告訴我，不可以穿太暴露、露溝是很難看的，女孩子就該穿得怎樣怎樣，甚至評論我有的穿著是道德淪喪！」導致她最青春、美好的這十幾年連穿搭都無法隨心所欲，直到今年突然就想開了，「很多事就是忽然間全想通了，今年開始我想好好做自己了」。
她再也不想困在別人的注視和管制中，也不想滿足任何人的期待去強迫自己，「人生只有這麼一次，開心才是最重要的，我要跟隨自己的內心，我要讓自己閃閃發光，而且我的身體本來就是我的一部分，只要我不是目的不純，為何不能大方展示它？」她不想要等老了才後悔，不過話鋒一轉，又直言：「不對！等我老了以後我依然要自信地展示。」即使肉鬆了、胸下垂了也一樣。
她表示，每個人都有應該有權利自我選擇，不應該被其他人評頭論足，「那些聲音只要你不在意，他們就啥都不是，我們每個人都在努力變美變好，但沒有人可以變得完美，還是自己開心最重要」。而此次曬出多張比基尼美照，受到大批網友稱讚，也讓她直呼：「我真的是發自內心的感動跟開心，愈來愈多女孩子學會給予鼓勵跟稱讚！」最後，她也祝世界上所有可愛的女孩節日快樂。