自駕車AI人工智慧夯　伺服器出貨年複合成長率可達10.8%

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在看好AI發展的前景下，Microsoft更是大舉投資OpenAI，除了於今年2月推出自家搜尋引擎Bing的強化版，其中融合ChatGPT技術以及與OpenAI合作開發大型語言模型「Prometheus」；Baidu亦於2023年2月宣布將推出相關服務「文心一言（ERNIE Bot）」，初期將以獨立軟體呈現，後續也將導入搜尋引擎。
以運算規格來看，ChatGPT主要以NVIDIA A100為主，獨家使用Microsoft Azure雲服務資源。若合併其他Microsoft應用而計，全年Microsoft AI伺服器年需求為25,000台。Baidu文心一言採用NVIDIA A800（繼A100被美國商務部限制後的替代品），合併其他應用，Baidu AI伺服器年需求約為2,000台。
TrendForce分析，以AI運算所需要的server GPU而言，其市場以NVIDIA H100、A100、A800（滿足中國需求）以及AMD MI250、MI250X系列為主，而NVIDIA與AMD的Server GPU占比約8：2。
若聚焦於這些GPU規格，其中因應高頻寬運算而使用的HBM（High Bandwidth Memory）更受到市場矚目。以位元計算，HBM占整個DRAM市場比重約1.5%，供應商以三星（Samsung）、SK海力士（SK hynix）與美光（Micron）為主。但以NVIDIA使用的HBM3，SK海力士是目前唯一量產的廠商，因此在該規格主導市場，由於生產技術門檻高，對原廠而言屬於高毛利產品。
2020至2021年疫情期間由於擔心供應鏈缺料，超額備料下使得HBM年需求成長率特別亮眼，而自2023年起需求成長率在物料調節下有所收斂。TrendForce預估，2023至2025年HBM市場年複合成長率有望成長至40至45%以上。整體而言，伴隨全球雲端業者逐年增加AI伺服器的投入，儘管大環境受高通膨、經濟增長放緩衝擊，企業、組織對於IT支出轉趨保守，但在ChatBot與搜尋引擎應用的帶動下，AI相關轉型布局仍被視為雲端業者投入資本支出的優先項目。