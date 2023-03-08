「全球瀕危植物」入住北市動物園！邀民參加種子魔法學院
3月12日是植樹節，臺北市立動物園與辜嚴倬雲植物保種中心及行政院農委會林務局攜手，推廣環境保護與生態教育，特別舉辦「種子魔法學院」活動，邀請大家入學！
記者李惠婷/綜合報導
辜嚴倬雲植物保種中心已成功復育了多種全球瀕危植物，其中包含臺灣原生的臺灣捲瓣蘭、屏東豆蘭等15種瀕危植物，將透過「種子魔法學院」的保育類植物栽植儀式獻給臺北市。臺灣捲瓣蘭為小型著生草本植物。曾分布於臺灣臺東縣安朔、大鳥山、屏東縣壽卡等地，因族群數量少且持續承受採集壓力，導致野外數量銳減，亟待人為介入進行野外復育。除了透過參與捐贈儀式見證臺灣捲瓣蘭異地保種於動物園內，民眾還可以報名「魔法種子課程第一彈」，來深入了解臺灣捲瓣蘭，更可以實際操作學習如何照顧蘭花。
「種子魔法學院」還有豐富的教育攤位，希望帶領大家一起認識瀕危植物、了解外來種和環境保護與動植物資源保育的重要性。若您好奇什麼是木酢液、想知道該如何活用？則千萬不要錯過活動當天下午木酢液達人陳偉誠的講座—「外來種移除再利用–天然清潔劑木酢液用途分享」，歡迎大家下午13：30至演講廳，來一探究竟外來種與廢棄枝條如何重生再利用。
相較於瀕危動物保育，瀕危植物是容易被忽視的一塊，今（2023）年植樹節動物園邀請大小朋友進入「種子魔法學院」，來認識植物保育、關心生態環境，守護生物多樣性為地球共建更好的未來。