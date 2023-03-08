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Google在台灣7大重點發展！推出室內實景、金援新聞業3億

▲Google在今(8)日宣布 2023「Google 智慧台灣計畫」，會中公布了多項與台灣相關的新計畫。(圖／記者周淑萍攝)
▲Google在今(8)日宣布 2023「Google 智慧台灣計畫」，會中公布了多項與台灣相關的新計畫。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

Google在今(8)日宣布 2023「Google 智慧台灣計畫」，為了協助台灣新聞媒體數位轉型，宣布將透過「台灣數位共榮基金」投入3年3億的費用，幫助台灣的新聞與出版產業共創新局。此外，同時公布2023年在台計畫，包含：Google 地圖的室內實景帶來台灣、板橋第二座研發中心的落成、增加Google 開發者專家以及「數位調查」新技術引入台灣。

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Google 智慧台灣計畫 2023 年發展重點 

📍3年3億台灣數位共榮基金：台灣數位共榮基金將投入3年3億的費用，幫助台灣的新聞與出版產業數位轉型，凡產製內容具原創性、符合公眾利益的新聞媒體，每週四都能在開放的辦公時間，向數位經濟暨產業發展協會報名、提案。該協會將成立獨立的指導委員會和諮詢委員會，針對媒體提交的方案提供建議，目前協會規劃 每單位每年以申請一個計畫為原則，預計在 2023 上半年完成第一輪徵件。 

📍室內實景地圖： Google 在台灣成立辦公室 17 年，今年，Google 即將把 Google 地圖的室內實景帶來台灣，還會推出「環保路線」讓大眾掌握自身碳足跡。

📍第二座研發中心：台灣是 Google 美國總部以外最大的硬體研發中心，Google 大部分的硬體產品都 在台灣研發。Google 台灣位在板橋的遠東通訊園區，預期還將落成另一棟新的硬體研發中心。

📍投資海纜：在台灣投資海纜、資料中心和公有雲，並會在這樣的基礎上持續擴大投資，幫助數位和淨零的雙軸轉型。 

📍GDE 人數倍增：在台灣目前有 14 位民間的 Google 開發者專家(Google Developer Expes, GDE) ，固定和全球的軟體專家和 Google 團隊交流，把先進的技術帶回台灣的開發者社群，Google 今年推出加速器，預計把台灣 GDE 的人數變成兩倍。 

📍引入半導體研究計畫：數位人才探索計畫和 Google Ads Academy，都將加入全新課程內容。Google 將引入全球第一個針對半導體的研究計畫，和台灣四所大學團隊合作推動科技創新。 

📍重視網路安全：台灣特殊的地緣政治，加上多元的資訊管道，為大眾媒體識讀增添阻力。2019 年， Google 把「數位調查」新技術引入台灣，前年投入 100 萬美元資助台灣事實查核中心，推出數位素養的教育專案。今年，Google 會更著重在網路安全。

▲網友發現Google Maps在特定路段，都會選擇較遠的路徑。（示意圖／取自unsplash）
▲Google 地圖今年將在台灣推出室內街景服務。（示意圖／取自unsplash）

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