電影看一半遭便衣警包圍！幫派毒販遭逮 查獲千包毒咖啡
本（3）月6日傍晚5時許，新北市警察局新莊分局員警持拘票及搜索票，在桃園蘆竹一家電影院內，當場逮補涉嫌販賣毒品的天道盟太陽會23歲呂姓男子，現場查扣彩虹煙、咖啡包、卡西酮原料和手機2支，全案依照毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，並向上擴大追查上游溯源偵辦。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，當天警方接獲線報指稱，涉嫌販賣毒品的呂男，正在桃園看電影，便立即持桃園地方檢察署敬股核發之拘票以及桃園地方法院核發之搜索票前往查緝，當便衣警力抵達現場時，呂男正和女友戴著4D眼鏡，在影廳內觀看4DIMAX電影，在毫無防備下遭警察包圍，只好乖乖束手就逮。
警方先在現場查扣彩虹煙5袋（毛重：132.5公克）、3包咖啡包（Masa樣式，毛重18公克）、手機2支，後於呂嫌租賃車上後車廂內，查獲毒品咖啡包1006包（紅螞蟻樣式，總毛重：4.04公斤）、卡西酮原料4包（毛重：1.1克）、其他樣式毒品咖啡包2包（毛重：9.4公克），全案依照毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，並向上擴大追查上游溯源偵辦。
新莊警分局長周振安表示，為呼應法務部打詐、反黑、掃毒三箭政策，警方將加強幫派暴力與相關衍生犯罪查緝能量，打擊幫派不法分子，並建立反毒「友善通報網」，加強警民聯繫通報，以達淨化治安、人民安心之目標。
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