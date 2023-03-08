經典賽／古巴大叔「狂吹氣笛」應援沒違規？大會回應了
WBC世界棒球經典賽今（8）日登場，目前Ａ組賽事古巴vs.荷蘭已經火熱開打，球迷紛紛前往現場或打開電視關注賽況，不過就有人發現，現場有古巴大叔「吹氣笛」應援，不禁好奇「這樣沒違規嗎？」對此，大會主辦方悍創運動行銷也回應了。
記者潘毅/綜合報導
Ａ組賽事古巴vs.荷蘭火熱開打，賽事已經進入中後段，不過有許多球迷抱怨，現場賽事一直發出一個極大噪音，經查發現是現場有一位來替古巴應援的大叔，使用「吹氣式汽笛」替自己國家的球員應援，同時也干擾對手荷蘭。
不少球迷也紛紛質疑「古巴大叔本後吹氣笛超級大聲，熱身賽時聽說有廣播不能使用氣笛，結果正賽來這齣本後超級吵」、「主辦單位要不要管一下啊」、「如果這個可以帶會不會晚上也會看到」。
針對相關質疑，大會主辦方悍創運動行銷也在IG上發出古巴大叔熱情應援的片段，大讚「這就是棒球的魅力！場邊超級熱情帶動的古巴隊球迷，歡迎一起來球場釋放你愛棒球的能量！」
悍創同時也補充說明「WBC經典賽相關攜帶物品管制規範」，經大會確認，僅開放吹氣式汽笛，禁止一切氣壓式汽笛、機械式汽笛、按壓式汽笛、瓦斯汽笛等設備。其餘疑慮之品項，依照主辦單位最終解釋及說明為主。
不少台灣球迷得知此消息，也紛紛大讚「吹爆！這才像棒球賽」、「玩汽笛玩得過百萬台灣球迷？」、「中職都一陣子沒辦法吹了，其實有點懷念」。