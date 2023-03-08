蘿莉塔被呂文婉嗆「妳很紅嗎」 夫妻剛新婚就吵架一個月
中天綜合台節目《小明星大跟班》明（9日）晚10點播出「別人說什麼你就信什麼？藝人的謠言澄清大會」，其中蘿莉塔則再次強調老公不是富三代，夫妻倆還為此事吵架快1個月，還提到因為這則新聞衍生不少困擾，「第一真的有人來跟我借錢，第二是網友都覺得我是看人家有錢就罵爆我，像是『鮑鮑換包包』什麼的，還有更多難聽的。」而資深記者呂文婉則問，那標題該怎麼下？蘿莉塔認為寫結婚就好，不料卻引來呂文婉犀利提問：「這有什麼可看性？妳很紅嗎？而且我覺得妳po驗孕棒的事才大，妳是想用這個去蓋掉富三代的新聞嗎？」蘿莉塔則解釋：「就中了啊，我也是很驚訝，畢竟我年紀也一大把了。」
記者侯家瑜/綜合報導
命理師詹惟中曾因預言大S 與具俊曄有婚姻危機被網友出征，他趁節目替自己澄清，「那時候上節目談婚姻關係，就被問說我對他們婚姻的看法，我當時是說5年內會有危機，但我只是好意提醒婚姻結合在一起不容易，不要錯失美好的姻緣，可是就被寫說我預言他們婚姻5年內會破裂，然後粉絲就不太高興，覺得我在詛咒他們。」主持人吳宗憲則認為是他過往預言神準，所以粉絲才會擔心事情會成真，「像他就預言我女兒今年都會生小孩，然後Sandy回去就跟她老公說，『詹老師怎麼說我會懷孕』？後來他們2個人就說我們光在這裡想也不是辦法，就直接『執行』，後來就真的著床了。」
王少偉則澄清自己不是同性戀，「之前因為我單身太久，大家都只是猜測，但有一次上憲哥的節目，甜甜（張可昀）跟謝忻都在，憲哥就說2個選1個，但都是我的好朋友，我怎麼選？我就有點尷尬，結果憲哥就說『我合理懷疑你是Gay』。」而王少偉原以為只是節目效果沒有放在心上，不料新聞報導一出，大家竟信以為真，「我也要謝謝性學博士，因為自從有她的緋聞，就再也沒人懷疑我。」另外，他也被「少一顆」的烏龍傳言困擾很久，「我有請教過性學博士，我先澄清我是完整的，這個已經嚴重到影響我的工作，因為真的有醫學節目打給我，問我有個主題是聊身體缺陷，要不要去上？我很無奈。」