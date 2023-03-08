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城中城釀46死！主嫌黃格格一審判無期　法官裁定延押2月

▲高雄城中城大樓前年10月14日發生46死43傷亡慘劇。(圖／高市府堤供）
▲高雄城中城大樓前年10月14日發生46死43傷亡慘劇。(圖／高市府堤供）

記者陳苾暐／綜合報導

前年10月在高雄城中城大樓發生一起嚴重火災，奪走46條造成43受傷，檢警事後調查發現嫌犯黃格格涉有重嫌，去年1月以殺人罪將其起訴，地方法院審理後，判處其無期徒刑，褫奪公權終身，目前全案正在高雄高分院上訴審理中，審酌黃女涉犯重罪且有逃亡之虞，裁定自本月4日起延長羈押2個月。

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據了解，城中城大火發生於去年10月14日凌晨2時許，警消出動各式救災車139輛、消防人員377人前往搶救，但因該大樓屬於危老大樓且缺乏管理，造成營救困難，事後清查發現各層樓的所有安全防火門和部份廢棄電梯門遭到拆除，最終造成46人死亡。

▲火調人員事後進入現場發現防火門失竊。（圖／高雄市政府提供）
▲火調人員事後進入現場發現防火門失竊。（圖／高雄市政府提供）
調查發現，黃嫌因與郭姓男友起口角，竟在酒後情緒失控，想破壞郭男的家具報復，故將未完全熄滅的驅蚊用沉香灰燼倒在沙發，任其隨意燃燒，釀成大火發生，去年1月偵結後，檢方依殺人罪起訴，並求處重刑。

案經審理，高雄地院合議庭認為，黃嫌並無殺人故意，全案依放火罪論處，考量事件共造成46死43傷，去年8月判處最高度的無期徒刑，並宣告褫奪公權終身。

案件上訴後，目前正由高雄高分院審理中，雖黃嫌因腰痛具狀聲請交保，但合議庭認為她所犯之罪為最輕本刑5年以上，加上涉案情節重大，有逃亡之虞，裁定即日延長羈押2個月，全案可抗告。

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