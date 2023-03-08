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《全動法》修法惹議　王婉諭批：民進黨作法草率、太鴨霸

▲時代力量黨主席王婉諭（右）表示，時力是支持全民國防，但《全動法》修法過程民進黨太草率、太鴨霸。（圖／新聞不芹菜節目提供）
▲時代力量黨主席王婉諭（右）表示，時力是支持全民國防，但《全動法》修法過程民進黨太草率、太鴨霸。（圖／新聞不芹菜節目提供）

記者呂炯昌／台北報導

國防部上月21日預告將修正《全民防衛動員準備法》，並將其更名為《全民防衛動員法》（以下簡稱全動法），由於內容引發諸多爭議，國防部挨批修法過程沒適度對外溝通。對此，時代力量黨主席王婉諭今（8）日表示，時力是支持全民國防，但《全動法》修法過程民進黨太草率、太鴨霸。

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《全動法》規定「訊息傳播之主管機關」，在平時就要對媒體、新聞從業人員調查，在戰時實施必要的管制與優先報導的資訊，遭質疑有控制新聞自由疑慮；另外，《全動法》要求16歲以上不分男女皆要造冊，引發家長憂慮是要學生上戰場，教育部更為此發函各地方政府，要求學校停止於國防部的「全民防衛動員資訊整合系統」建置青年服勤資料。

針對《全動法》引發爭議，國防部長邱國正6日表示，對於修法相關內容確實不夠周延，而對外公告就是希望能藉此搜集各方意見，未來會進行徹底且充分的審定，避免再造成各界紛擾。國防部昨日表示，全案持續進行跨部會協調及社會溝通，待整備周全後，再依序陳報行政院審議。

王婉諭今日接受媒體人黃光芹網路節目專訪，針對兩岸以及《全動法》議題，王婉諭指出，要堅持國家具有主體性，國家也要正常化，同時內政跟外交必須努力，隨著疫情逐漸解封有做國會交流，都是希望台灣被世界認同、看見，但首先要把生活過好，再來思考如何抗中保台，因此總統不要看是選藍還是綠，而是要看誰的內政跟外交政策能講清楚，來說服第三勢力以及選民們來投下支持的一票。

王婉諭說，全民國防是時力第一個要求，因為過去長期和平，讓大家忘記台灣有惡鄰居，直到烏俄戰爭才知道戰爭可能沒這麼遠，而烏克蘭讓台灣知道自己要先準備好，世界各國才會來站在一起，「因此時力是支持全民國防，也是民進黨來抄我們，包括班班有冷氣等政策也是被前閣揆蘇貞昌收割，所以不是我們偏向民進黨，且全民國防不代表全民皆兵，不是每個人都要上戰場。」

不過，王婉諭也指出，《全動法》確實要提出來討論，應該要有全民動員法，但執政黨作法過於草率、太鴨霸，好像在辦公室想一想就推出，覺得要過就過，不想過就不想過，也是綠營令人民失望的部分，跟過去國民黨被批評的地方一樣。

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