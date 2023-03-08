蔣萬安市府女性閣員未達三分之一？北市府：比例歷任最高
台北市長蔣萬安去年在競選市長期間，公布其中一項政見是「女性閣員比例將佔整體1/3」，不過時至今日仍未達標，形同政見跳票。對此民進黨台北市議員顏若芳就指出，北市36名局處首長中僅只有6名是女性，比例僅1/6，距離目標1/3仍有一大段距離。不過北市府方面則回應，北市府女性閣員比例21.43%，已經是歷來市長比例最高的一屆。
記者丁上程／台北報導
顏若芳表示，今（8）日適逢國際婦女節，「但看到市長蔣萬安把對女性、對市民的承諾完全無視，就快樂不起來。」顏若芳質疑，去年蔣萬安就任市長時，就質疑其「女性閣員比例」未達選舉時所承諾的1/3比例，雖然當時蔣萬安說會逐步改善，「但現在，距蔣萬安上任已經73天了，雖然陸續補齊衛生局、體育局等缺額局長，但依舊沒有要實踐政見的意思。」
顏若芳直言，目前僅有林奕華副市長、社會局長、都發局長、觀傳局長、原民會主委、公訓處長共6位是女性，36名局處首長中僅只有1/6，距離目標1/3仍有一大段距離。顏若芳說，蔣萬安在面對外界質疑時，都只會說「逐步改善」、「規劃後再報告」、「謝謝大家指教」，「請蔣萬安提出政策落實的具體時程，不要把對市民的承諾當作垃圾。」
對此台北市社會局說明，台北市28名局處首長中，有6名是女性，比例21.43%已經是歷任市長以來最高的一屆。至於首長數字與議員之間的差異，則是並未將秘書長、副秘書長，以及由中央派任的局處首長算入。社會局強調，未來還是會持續地朝1/3的目標邁進。