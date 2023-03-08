告五人解鎖紀錄！「一口氣唱北高雙蛋」 放話霸佔夏天
告五人4月8日、9日將在台北小巨蛋舉辦「第一次新世界巡迴演唱會 〈宇宙的有趣〉」，日前創下逾10萬人瘋搶2萬張門票的驚人盛況，也讓許多向隅的歌迷紛紛哀號求加場。寵粉的告五人因應眾多粉絲的熱烈渴望，今（8）日中午宣布將在7月29日前進高雄巨蛋開唱，這也是告五人第一次「解鎖」北高雙蛋，同時攻蛋連三拉三締造新紀錄。
記者吳雨婕/綜合報導
這回挑戰北高雙蛋，告五人感激地說：「謝謝哈瓜的支持，這次《宇宙的有趣》大型巡迴演唱會很開心能到高雄巨蛋演出，期待在熱情的港都高雄和大家共創回憶！」告五人和高雄頗有緣分，2017年出道第一次的巡迴演出「迷霧之子」就在高雄舉辦，雖然當年的Live House已歇業，不過留下了很美好的回憶，在短短不到6年時間，他們從百人規模場地「直升跳級」高雄巨蛋的萬人場地，這樣的機運也讓告五人十分珍惜，感謝歌迷始終支持，哲謙感慨說：「那時候我們是自己開車下去演出，如今背後有了堅強的團隊一起，希望能帶來難忘的精彩表演。」犬青則透露母親是高雄人，每年暑假都會回高雄，「能到高雄巨蛋演出讓我非常開心，對我來說高雄就像家一樣，是很熟悉的地方！」
告五人也趁空現身台北車站，拿著巨大車票預告「第一次新世界巡迴演唱會 〈宇宙的有趣〉」高雄場日期，俏皮和歌迷預約7月29日「告五人愛在夏天，佔據你的夏天」。不僅如此，他們更搶先曝光周邊彩蛋，包含為歌迷遮風擋雨的「啊別忘了帶傘」哈瓜折疊傘，以及雲安自創的插畫角色 「你看你捏看看」告五豬舒壓球。