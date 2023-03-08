魏蔓因愛犬離開悲傷至極 癡心當「狗奴」卻遇精神分裂
寵物實境節目《TOP DOG回家》將在3/25起，每週六晚間8點三立都會台30頻道首播，節目展現藝人與浪浪之間如何彼此獲得信任的旅程，實境結合趣味競賽與任務考驗，要為「浪浪」找到一個完整溫暖的家，是目前最暖心的實境節目，並邀請到羅志祥、胡宇威、陳楚河、魏蔓、任容萱與李宣榕擔任守護者。其中魏蔓透露自己先前曾因當「狗奴」而精神分裂，也分享去年愛犬離開的悲傷心境。
記者侯家瑜/綜合報導
魏蔓這次參節目再度被點燃了「狗奴魂」，笑說自己是在23歲時，突然一股母愛竄流全身、想要照顧一個新生命，就養了人生第一隻狗，「我是當了媽媽會把自己累死的類型、什麼都想給他最好的，很容易過度幫他著想，結果累的是自己。」譬如怕狗狗脖子會痠、抱他的時候都要幫他hold下巴，小奶狗很黏人一定要上床睡覺、把她當抱枕，從頭頂到腳邊一路靠著魏蔓睡，她又開心又怕壓到狗狗，結果自己腰痠背痛整晚沒睡好。
令魏蔓最痛苦的是，狗狗太皮一直咬人、咬傢俱，她罵完狗狗怕牠心裡受傷又去安慰牠，笑說：「完全呈現精神分裂的狀態。」還表示因為是狗奴，所以奴才沒有覺得自己對主人侍奉什麼是誇張的，奴才只怕主人「不滿意」，奴性超強。魏蔓最不能接受的就是，狗狗把大便當食物，逛街亂吃地上的檳榔還有垃圾，就是一個掃地機器人。去年心愛的狗狗離開她，現在回想真的不知道自己怎麼度過的，因為媽媽的難過程度比較她嚴重，所以魏蔓是硬把自己的傷痛強壓下來照顧媽媽，等到後來2、3個月才真的發現她都沒有面對自己整理自己的情緒，好幾個月心情都很悶很哀傷，不管大哭幾次都不夠，「悲傷像個無底洞。」而這次參加實境節目，魏蔓自從一眼看上「好呷」，就不知不覺被療癒。