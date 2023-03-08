歡慶婦女節！桃園政府廣邀新住民

今日桃園市長張善政與來自中國大陸、越南與泰國等地的新住民朋友一起製作越南生春捲，他指出，桃園市的新住民人口中，越南新住民人數為第二多，許多人都很喜歡越南美食，今日很高興能學習製作越南春捲，與新住民朋友們一起品嘗美食，並傾聽大家對桃園市新住民政策的建言。
桃園市長張善政表示，桃園市政府提供許多新住民服務，包括新住民聯合服務中心、新住民家庭服務中心、21處新住民社區關懷據點、新住民培力中心等，今年還將陸續增設「多元服務櫃台」、「新住民輔導員」機制、《桃園新住民專刊》等，落實各項新住民友善政策。
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陳執行長說明，桃園設有「新住民聯合服務中心」擔任跨局處溝通協調平台，提供歸化輔導、社會福利、衛生保健、就業服務、教育學習、法律等綜合諮詢服務；另「新住民家庭服務中心」則由社工員提供個案管理等支持性福利服務；目前全市13區共設置21處「新住民社區關懷據點」，作為本市新住民服務輸送資源站。在培植新住民團體及人力資源方面，市府於中壢區新明市場設置「新住民培力中心」，辦理主題培力課程及創業諮詢輔導等服務，協助新住民發展一技之長或第二專長。
今日出席嘉賓包括桃園市議員張碩芳、桃園市府社會局副局長陳茹文、桃園市新住民聯合服務中心執行長陳信守、中壢區公所主秘鄭伊庭、桃園市越配權益促進會創會理事長馮玉英、桃園市越配權益促進會理事長潘昀樂、桃園市牽手泰泰國文化協會理事長孫莉安、桃園市移工新移民協會理事長阮氏芳蘭、關懷新移民姐妹會創會會長黎雲英、桃園創新創業協會理事長黃騏蔓、桃園市茶葉同業商會常務理事張智莉等新住民姐妹皆一同出席。