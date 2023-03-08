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歡慶婦女節！桃園政府廣邀新住民

▲桃園市長張善政學習製作越南春捲。（圖／桃園市政府）
▲桃園市長張善政學習製作越南春捲。（圖／桃園市政府）

記者賴正琳／綜合報導

桃園市長張善政在今（8）日上午前往中壢區，出席「2023國際婦女節，市長與新住民有約」活動。他表示，桃園市約有6.5萬名新住民，其中女性約占90%，今天適逢「國際婦女節」，因此特別與新住民朋友們相約一同手做越南生春捲，並關心他們在桃園的生活。桃園市長張善政提到，今（112）年第二季起，市政府將陸續增設「多元服務櫃台」、「新住民輔導員」機制、《桃園新住民專刊》等，落實各項新住民友善政策，希望新住民在桃園安心生活、發揮專長，讓桃園成為新住民朋友一輩子的家。
今日桃園市長張善政與來自中國大陸、越南與泰國等地的新住民朋友一起製作越南生春捲，他指出，桃園市的新住民人口中，越南新住民人數為第二多，許多人都很喜歡越南美食，今日很高興能學習製作越南春捲，與新住民朋友們一起品嘗美食，並傾聽大家對桃園市新住民政策的建言。
桃園市長張善政表示，桃園市政府提供許多新住民服務，包括新住民聯合服務中心、新住民家庭服務中心、21處新住民社區關懷據點、新住民培力中心等，今年還將陸續增設「多元服務櫃台」、「新住民輔導員」機制、《桃園新住民專刊》等，落實各項新住民友善政策。

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▲「2023國際婦女節，市長與新住民有約」活動。（圖／桃園市政府）
▲「2023國際婦女節，市長與新住民有約」活動。（圖／桃園市政府）
桃園市新住民聯合服務中心執行長陳信守進一步表示，張市長上任後積極推動「新住民安心居桃政策」，加強新住民照顧服務，今（112）年4月起於市府新設「多元服務櫃台」，安排印尼、越南籍通譯人員駐點，提供至市府辦理各項業務的新住民朋友更友善便利的服務；今年6月也將新增「新住民輔導員」機制與輔導系統，除了辦理「新住民生活適應輔導班」協助新住民朋友盡早適應在地生活，另培訓通譯人員擔任輔導員，於課程前、中、後持續關懷學員生活；《桃園新住民專刊》也預計於今年11月發行創刊號，將以多國語言呈現，提供新住民朋友表達意見與推廣文化的專屬管道，增進多元文化交流及傳承。
陳執行長說明，桃園設有「新住民聯合服務中心」擔任跨局處溝通協調平台，提供歸化輔導、社會福利、衛生保健、就業服務、教育學習、法律等綜合諮詢服務；另「新住民家庭服務中心」則由社工員提供個案管理等支持性福利服務；目前全市13區共設置21處「新住民社區關懷據點」，作為本市新住民服務輸送資源站。在培植新住民團體及人力資源方面，市府於中壢區新明市場設置「新住民培力中心」，辦理主題培力課程及創業諮詢輔導等服務，協助新住民發展一技之長或第二專長。
今日出席嘉賓包括桃園市議員張碩芳、桃園市府社會局副局長陳茹文、桃園市新住民聯合服務中心執行長陳信守、中壢區公所主秘鄭伊庭、桃園市越配權益促進會創會理事長馮玉英、桃園市越配權益促進會理事長潘昀樂、桃園市牽手泰泰國文化協會理事長孫莉安、桃園市移工新移民協會理事長阮氏芳蘭、關懷新移民姐妹會創會會長黎雲英、桃園創新創業協會理事長黃騏蔓、桃園市茶葉同業商會常務理事張智莉等新住民姐妹皆一同出席。

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