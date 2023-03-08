經典賽／台南Josh開釋！讚巴拿馬先發投手很強　網喊穩了

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到了2020年時，小聯盟因疫情取消，當時年僅23歲的梅西亞(Humberto Mejía)直接被升上了大聯盟，雖然與疫情有關，但仍然是一件不容易的事。
雖然後續梅西亞被馬林魚當作交易包裹送到響尾蛇，之後發轉不太順遂，2021年在大聯盟先發了5場，防禦率高達7.25，2022年5月遭釋出。
之後梅西亞又轉往墨西哥聯盟、多明尼加冬季聯盟發展，出賽21場全是先發，舉得7勝7敗成績，防禦率則為4.04，Josh認為「梅西亞在這兩個聯盟中，都比聯盟平均年齡小了快5歲，能固定先發又取得不錯的成績，有點越級打怪的感覺」，之後梅西亞又在今年1月回到了MLB體系，與大都會簽下一張小聯盟約，今年才26歲的他，仍有十分高的機會重返大聯盟舞台。
Josh也提到，梅西亞球速不算特別快，最快可以飆到153公里以上，但均速則是149公里上下，「或許是球速不太夠，在大聯盟層級被打很慘，可是在國際賽面對中華隊，可能就沒這個問題了」。Josh坦言，以均速149公里來說，除了旅外打者之外，中華隊的其他打者，在中職根本對不到幾個這種層級的投手，「另外梅西亞在大聯盟初登板時，球評也提到，他的揮臂動作很小很快，對打者有一定的欺騙性，這可能會加深中華隊打者面對他的難度。」
Josh也提到，梅西亞的控球能力也很好，在大聯盟時保送看起來多，是因為壓制不了大聯盟打者，才會投得很閃躲，但在相對低階的聯盟上場時，保送控制非常好，他在多明尼加冬季聯盟主投了50局，只有3次四壞保送。
最後Josh也認為「如果中華隊打者沒辦法打爆梅西亞，要耗球數也很難，他不太投保送，65球他可以投很多局」，梅西亞的武器球有滑球、變速球和曲球，評價最高的是曲球。Josh也對梅西亞的實力給予相當高的評價，「如果他來到中職的話，蠻有可能成為1號等級的洋投，我不是故意說反話在舒服，要打他還是非常有挑戰性。」
不過由於台南Josh過去只要支持哪隊，或看好哪位球員，當事者都常會表現失常而輸球，因此被棒球迷們封上「國師」、「棒球界神秘力量」等稱號。因此分析影片發出後，不少球迷也紛紛在下方留言「中華隊穩穩了，感謝國師、讚嘆國師」、「全台都在等這支片，台灣穩了」、「Mejía被指名做一集嗨嗨了」、「深深感受到Josh的愛國心，敬禮！」。
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