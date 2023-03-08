荒山亮遭控性侵！赴警局發聲喊冤「疲於應付心力交瘁」
一名女子近來指控去年11月時在錄音室遭「台語金曲歌王」荒山亮性侵，事後荒山亮僅匯款1萬元，接著就消失，而荒山亮則是出面喊冤被對方勒索100萬，雙方各執一詞，事件鬧得沸沸揚揚，而在今（8）日稍早大約下午2點，他在律師、友人的陪同下，到林口警分局說明，結束後，則是透過經紀人發出聲明回應。
記者吳雨婕/台北報導
荒山亮在聲明中寫道，關於指控的法律部分，已經交由相關單位進行真相釐清中，「我尊重法律專業處理流程，因偵查階段不能公開，敬請原諒暫時無法對外講述細節。但是本人在這裡向社會大眾鄭重聲明，絕對沒有A女士所謂之違反性自主等情事。」
荒山亮提到，在這段期間，女方多次向他強調其豐沛社會背景和背後勢力強大等等，屢次索取鉅額金錢等行為，「實在令我心生畏懼、疲於應付心力交瘁。」接著表示：「我一直是一個專心創作音樂的寫作者，20多年來在自己的工作崗位上，兢兢業努力工作，從未有害人之心。相信是非曲直自有公義，真理終會歸於正道，我將無懼地面對司法檢驗來證明清白，也將會為釐清真相保護權益而進行追訴！感謝一路支持的粉絲與家，人陪伴，對於浪費寶貴社會資源，阿亮深感遺憾，也希望此事件能盡快落幕，謝謝大家！」
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110