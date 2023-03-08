2024團結作戰！賴清德明晚官邸宴請英系立委

副總統賴清德接任民進黨主席後，參選2024總統大選態勢逐漸明朗，而黨內總統初選時程已出爐，將在下周一（17日）開放登記，在登記參選前夕，據了解賴清德明日晚間將在官邸宴請英系立委， 多名英系立委包括劉櫂豪、陳明文、蘇治芬、蔡易餘與王美惠等人，也將在今日結束日本參訪行程返台，出席賴清德餐敘。至於餐敘上可能談論的話題，不具名立委說，是餐敘不是開會，氣氛沒有這麼嚴肅，對於主席邀約樂觀其成，「有這個動作是好的。」
記者陳威叡／台北報導
賴清德接任黨主席後，可謂關關難過關關過，上任後大刀闊斧相繼處理黑金、學倫改革問題，動作之大也讓其他派系頗有微詞，嫡系子弟行政院前發言人陳宗彥日前遭報11年前接受性招待疑雲，爆料時機點在賴清德中執會通過排黑條款之際，不免讓人聯想，是否為派系反彈賴清德整頓黨紀所為。
而賴清德上任後面臨南投縣立委補選挑戰，最終帶領民進黨成功翻轉南投縣打出驚奇一役，成功止血，至關重要的一勝讓綠營士氣大振，更樹立賴清德的領導威望，但派系整合與2024立委提名「深水區」也將接踵而來。
民進黨總統初選將在下周一（17日）開放登記，中執會今日也將提請成立「2024大選提名策略小組」，並提請議決「2024總統及區域立委提名初選作業選務相關事項」，而在登記參選前夕，據了解賴清德明晚將在官邸宴請英系立委，多名英系立委包括劉櫂豪、陳明文、蘇治芬、蔡易餘與王美惠日前赴日本考察「東京食品展」，也將在今結束行程返台，出席主席餐敘。
有不具名立委說，還沒出席餐敘不知道會聊什麼話題，受邀立委是否有其他派系也不知情，但強調不是會議是餐敘，氣氛沒有這麼嚴肅，對於主席的邀約樂觀其成，認為「有這個動作是好的。」