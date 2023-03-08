經典賽／「紅色閃電」整場僅3安　荷蘭痛擊古巴奪開門紅

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兩隊今晚分別派出Tom de Blok、Yariel Rodriguez先發出賽，兩人開局都一度陷入亂流，但都能成功守下避免失分擴大，荷蘭隊的de Blok在第2局送出保送後被敲出長打丟分，而古巴隊的「日職中繼王」Rodriguez則是在第3局被接連敲兩支安打失分，今天de Blok主投3局僅被敲出一安，卻送出了多達4次保送，投出2次三振，Rodriguez完投4局，被打出3支安打，投出2次觸身球、一次保送，但兩人的失分都皆只控制在一分。
整場比賽的轉捩點出現在6局下半，荷蘭隊面對今天古巴的第二任投手Onelki Garcia，先選到保送後敲出接續安打，把Garcia打退場，換上Carlos Viera救火，但是荷蘭隊的第七、九棒Josh Palacios、Chadwick Tromp補上適時安打，單局攻下3分大局，就此把比數拉開不復返。
此役荷蘭隊共擊出7支安打，先發第二棒、前Lamigo桃猿洋砲「柏納帝那」Roger Bernadina單場敲出雙安，表現亮眼，第9棒捕手Tromp也有一支2分打點安打，同樣是致勝功臣。
古巴隊整場僅有3支安打，但跑回2分，都是由先發第九棒的二壘手Yadil Mujica貢獻，而三位大聯盟強打Yoán Moncada、Yoenis Cespedes、Luis Robert Jr.整場比賽表現低迷，合計9個打數只敲出一支安打，雖然選到3次保送，但攻勢無法順利串連最後飲恨吞敗。
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