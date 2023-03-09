獨／遠雄人魚秀夯爆！唯一男人魚是他　想看本尊還要預約

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仔細看在社群上流傳的各種影片，不少人少女心噴發表示看到「人魚王子」會戀愛，因其身材姣好也有標緻的臉蛋，常常隔著玻璃窗對遊客比出愛心的模樣，現場還會引起一陣尖叫聲，這也讓人魚王子「Wei」的人氣在當了人魚之後，一路向上提升，才當人魚大約四個月，IG追蹤數直接比原先的多了3倍之多，能見度相當高。
談到當初為何選擇成為人魚，人魚王子「Wei」表示，其實本來只是單純很喜歡在水裡的感覺，對於魚鱗、魚鰭、半人魚這類的東西蠻有興趣的，小時候在電視電影裡面看到美人魚的形象就很喜歡，也覺得美人魚不一定只有女性，也可以有男性，後來得知遠雄海洋公園有這個徵選的機會，就立刻前往嘗試，沒想到入選，實在非常開心。
住進海底王國不容易！成為專業人魚關卡重重
人魚王子「Wei」表示，想要成為人魚之前要先上過專業的人魚證照課程，其術科考核內容包括平行正游、平行仰游、平行側游、後翻360、水中懸停、蠍式懸停、人魚泡泡、靜態閉氣2分鐘、平潛25米，也就是說想要從事這行業，水性是要非常足夠的。
「Wei」提到，通過之後還不能馬上就上場表演，還要與同伴培養出良好的默契，包括訓練自己的律動以及柔軟度，每個月公司都會檢討個人在檯面上表演的技術，進而協調修正，如此才能提升人魚秀團隊表演的精彩程度。「Wei」說，他很感謝敏敏教練帶他考取人魚專業證照，而在遠雄時也非常謝謝之之教練耐心的教導，雕琢他在水中的動作，才讓他現在能在水族箱裡當隻快樂的人魚。
我真的看不到你們啦！觀看人魚秀你必知這2件事！
很多民眾前往觀看人魚秀的時候，總是會隔著水族箱的玻璃跟人魚揮舞打招呼，而也會看見人魚有所回應，但其實人魚在水族箱看外頭，其實是看不清楚遊客的長相的喔！只能夠看到一些大動作，實際上玻璃外站得人是誰，他們並不知道！另外「Wei」也分享表示，許多遊客前來都會想要拍照留念，但記得「不要開啟閃光燈」，不然眼睛會被閃到非常痛，人魚就必須立刻回到水面上重新呼吸！
而「Wei」也透露，接下來遠雄海洋公園的人魚秀屬於常駐表演類型，一月到六月週二、週三、週四觀看人魚秀不需要預約，不過若遇到週末或者連續假日前往的民眾要記得「上官網預約」，如果沒有預約的話，到現場是不能進場觀看的喔！只能說，這麼獨特的表演在台灣市場雖然不大，但沒看過的你，超華麗的人魚秀真的不要錯過！