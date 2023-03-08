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直擊／篠崎泫撇狐狸精「和陳零九不避嫌」　被問一題慌了

▲篠崎泫（左）爆曖昧陳零九，認已看過狐狸精貼文，右圖右為篠崎泫，左為經紀人。（圖／篠崎泫IG、記者侯家瑜攝）
▲篠崎泫（左）爆曖昧陳零九，認已看過狐狸精貼文，右圖右為篠崎泫，左為經紀人。（圖／篠崎泫IG、記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜/台北報導

歌手陳零九日前與交往10年的呼呼（本名：林芷瑩）無預警宣布分手，今（8）日週刊爆料與男方同為「狼人殺班底」的篠崎泫是小三，《NOWnews今日新聞》今天早上致電篠崎泫經紀人，她表示2人只是好友，而下午篠崎泫錄製TVBS節目《女人我最大》結束後，記者也特別到現場直擊訪問她，她強調自己不會刻意和陳零九避嫌。

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▲篠崎泫遭爆介入陳零九、呼呼10年情。（圖／呼呼IG）
▲篠崎泫遭爆介入陳零九、呼呼10年情。（圖／呼呼IG）
篠崎泫今露臉時戴上口罩，經紀人要求媒體不要拍照，因爲訪問太臨時，沒有準備。當被問到小三傳言，篠崎泫驚訝表示：「我有看到新聞，但不知道鬧這麼大，心情也沒有受到什麼影響、沒有變瘦。」訪問過程中態度平和、客氣，也分享先前因跌到而骨裂、被包紮起來的雙手，表示還要3個月的時間復原。此外，篠崎泫目前也在熬夜籌備新書，不過上市日期還未定。

篠崎泫坦言在新聞爆發後，不會刻意避嫌，私下也沒有特別和陳零九傳訊息關心，「我們一直以來都是朋友，會聯繫的朋友。」至於紀卜心、徐凱希和荳荳（何紫妍）先前發文暗指狐狸精，篠崎泫表示有看到文，但沒有多過問，也沒有關注網友留言，「我最近都活在自己的世界。」經紀人也護航：「網友們都很愛猜測。」不過當記者再追問會不會擔心愛的證據被翻出來？篠崎泫先是驚訝了一下，又說了2次「沒有」，態度也開始有些慌張。

▲篠崎泫雙手骨裂。（圖／記者侯家瑜攝）
▲篠崎泫雙手骨裂。（圖／記者侯家瑜攝）
▲徐凱希、荳荳和紀卜心日前同時發文暗指狐狸精。（圖／徐凱希、荳荳和紀卜心IG）
▲徐凱希、荳荳和紀卜心日前同時發文暗指狐狸精。（圖／徐凱希、荳荳和紀卜心IG）
事實上，記者今早致電給篠崎泫經紀人，當時對方還大方表示下午錄節目空檔可以到場訪問本人，但到了下午錄完節目後卻推說時間緊迫，只能撥出一些時間，露臉不到2分鐘就以趕時間為由拒訪，經紀人還說：「你們今天內容應該已經夠多了吧！」隨後就直接拉著篠崎泫跳上計程車，態度轉變極大，不過她後來有澄清，因為接著還有工作要趕，才會如此倉促。

▲篠崎泫今下午錄製TVBS節目《女人我最大》。（圖／篠崎泫IG）▲篠崎泫今下午錄製TVBS節目《女人我最大》。（圖／篠崎泫IG）
▲篠崎泫今下午錄製TVBS節目《女人我最大》。（圖／篠崎泫IG）

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