鳳小岳35歲生日宣布新身分 最大禮物「收到太太就好」
34歲「混血男神」鳳小岳今（8）日擔任保養品牌大使，在信義商圈出席造勢活動，過2天就是35歲生日，鳳小岳計畫慶生活動是和太太約會，享受兩人世界，問他想收什麼禮物？他想想：「我自己不太需要收到禮物，收到太太就好。」他也即將發行單曲，以歌手身分亮相。
記者羅凌筠/台北報導
鳳小岳保養崇尚簡單，他說自己的概念都是爸媽養成，日常保養就是練功、早起早睡，進入演員這行，常常化妝、噴髮品，對皮膚傷害比較大，他認為最省的保養就是練習轉念，「降壓之後心情會好、呼吸會順，皮膚就會自然透紅。」對他而言，最快速排解壓力的方式是看海，與大自然接觸。
愛吉他成癡的鳳小岳，剛完成伍佰的搖滾歌劇《成功之路：How to Be a Rock Star》，他也提到自己即將跨界當歌手，月底會發行新的單曲，兒子已經當過聽眾，「在家基本上音樂都是放著，小朋友聽過我的Demo了，我期待他說好聽，但他說不難聽。」
而《華燈初上》的合作搭檔王柏傑、謝欣穎屢傳好事近，鳳小岳被問到聽過求婚成功的消息嗎？他說：「這個消息是已經散布到哪裡去？我不知道是已經求了嗎？他們非常登對，緋聞一出來，我就覺得他們會走得長久，祝福他們。」