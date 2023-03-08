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饗食天堂經典賽門票天天抽 憑票根饗賓餐旅品牌饗優惠

▲饗食天堂台中店進駐經典賽球場，負責提供球員及工作人員膳食，圖為蕃茄雞胸義大利麵。（圖／饗食天堂提供）
▲饗食天堂台中店進駐經典賽球場，負責提供球員及工作人員膳食，圖為蕃茄雞胸義大利麵。（圖／饗食天堂提供）

記者金武鳯/台中報導

應援世界棒球經典賽，賽事期間「饗食天堂」台中店快閃進駐洲際棒球場，提供各國球員以及工作人員膳食，每天80道精緻菜餚，在「饗食天堂」尋寶，也能品嚐到球員餐點。此外，為中華隊加油，憑經典賽票根到饗賓餐旅旗下品牌用餐，一律可享優惠。饗食天堂「台中店」賽事期間，更是天天抽經典賽門票，消費滿三千元就有機會免費入場看球賽。

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世界棒球經典賽今晚7時開打，由中華隊首戰巴拿馬。負責球賽膳食的「饗食天堂」，特別場邊祭出好料，五時開始提供輕食，包含松露蕈菇濃湯、牛肉起司可可頌、蔬菜捲餅等40種組合。賽前提供的熱食則是廣式炒飯，賽後正餐準備了水果優格沙拉、鮭魚菲力清炒義大利麵、義式紅酒燴牛肉、粵式經典蜜汁燒鵝、德國豬腳佐科隆酸菜、西班牙烘蛋佐野菜等22種餐點，兼顧營養及美味。

▲「饗食天堂」台中店人員進駐洲際棒球場，提供各國球員以及工作人員膳食，每天80道精緻菜餚。（圖／饗食天堂提供）
▲「饗食天堂」台中店人員進駐洲際棒球場，提供各國球員以及工作人員膳食，每天80道精緻菜餚。（圖／饗食天堂提供）
「饗食天堂」台中店動員大批人力，早在3月5日起即進駐球場供應各國球員伙食。每天午、晚餐，每餐約供應近千人份餐飲。多日來的觀察，「饗食天堂」人員發現，普遍受到各國球員喜愛菜色，包括「義式紅酒燴牛肉」、「功夫炒飯」、「德國豬腳佐科隆酸菜」、「粵式經典蜜汁燒鵝」等，在饗食天堂都能吃得到!

饗賓餐旅總經理室資深經理戴菀伶表示，「義式紅酒燴牛肉」是饗食天堂的不敗名菜，做工繁複，必須用紅酒浸泡一小時，讓牛肉包覆濃郁的紅酒果香味，再用洋蔥、芹菜滷製兩小時，軟嫩又多汁超好吃。「德國豬腳佐科隆酸菜」特色是皮脆肉嫩，要達到這樣火候，首先得將整隻豬腳用特殊香料浸泡一小時，再透過水煮讓豬腳軟嫩，放進烤箱烘烤，整個製程至少得耗費一個半小時。

▲饗食天堂的「功夫炒飯」，最能擄獲荷蘭隊味蕾，粒粒分明的炒飯讓他們很驚艷。（圖／饗食天堂提供）
▲饗食天堂的「功夫炒飯」，最能擄獲荷蘭隊味蕾，粒粒分明的炒飯讓他們很驚艷。（圖／饗食天堂提供）
饗食天堂的「功夫炒飯」，最能擄獲荷蘭隊味蕾，粒粒分明的炒飯讓他們很驚艷，而「功夫炒飯」好吃的秘訣，就在於拌炒的鮭魚鬆。饗食天堂特別使用新鮮鮭魚烘烤，逼出鮭魚香氣，再手工揉撕成鮭魚鬆，搭配米飯拌炒香味十足。其他還有「福利經典鹽焗雞」、「粵式經典蜜汁燒鵝」、「紅醬義大利麵」等經典賽指定餐點，在饗食天堂都能嚐得到。

饗賓餐旅為中華隊加油，除了場邊用美食應援外，即日起至三月底，憑經典賽票根至饗賓餐旅旗下品牌「饗食天堂」平日午餐、下午餐、「果然匯」平日午晚餐95折。「開飯川食堂」、「饗泰多」內用享球迷獨「饗」優惠。饗食天堂「台中店」賽事期間，更是限量經典賽門票天天抽，消費滿三千元就有機會免費入場看經典賽。



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