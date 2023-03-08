饗食天堂經典賽門票天天抽 憑票根饗賓餐旅品牌饗優惠

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「饗食天堂」台中店動員大批人力，早在3月5日起即進駐球場供應各國球員伙食。每天午、晚餐，每餐約供應近千人份餐飲。多日來的觀察，「饗食天堂」人員發現，普遍受到各國球員喜愛菜色，包括「義式紅酒燴牛肉」、「功夫炒飯」、「德國豬腳佐科隆酸菜」、「粵式經典蜜汁燒鵝」等，在饗食天堂都能吃得到!
饗賓餐旅總經理室資深經理戴菀伶表示，「義式紅酒燴牛肉」是饗食天堂的不敗名菜，做工繁複，必須用紅酒浸泡一小時，讓牛肉包覆濃郁的紅酒果香味，再用洋蔥、芹菜滷製兩小時，軟嫩又多汁超好吃。「德國豬腳佐科隆酸菜」特色是皮脆肉嫩，要達到這樣火候，首先得將整隻豬腳用特殊香料浸泡一小時，再透過水煮讓豬腳軟嫩，放進烤箱烘烤，整個製程至少得耗費一個半小時。
饗食天堂的「功夫炒飯」，最能擄獲荷蘭隊味蕾，粒粒分明的炒飯讓他們很驚艷，而「功夫炒飯」好吃的秘訣，就在於拌炒的鮭魚鬆。饗食天堂特別使用新鮮鮭魚烘烤，逼出鮭魚香氣，再手工揉撕成鮭魚鬆，搭配米飯拌炒香味十足。其他還有「福利經典鹽焗雞」、「粵式經典蜜汁燒鵝」、「紅醬義大利麵」等經典賽指定餐點，在饗食天堂都能嚐得到。
饗賓餐旅為中華隊加油，除了場邊用美食應援外，即日起至三月底，憑經典賽票根至饗賓餐旅旗下品牌「饗食天堂」平日午餐、下午餐、「果然匯」平日午晚餐95折。「開飯川食堂」、「饗泰多」內用享球迷獨「饗」優惠。饗食天堂「台中店」賽事期間，更是限量經典賽門票天天抽，消費滿三千元就有機會免費入場看經典賽。