行政院撥補健保200億　國民黨團轟蔡政府：無心改革

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曾銘宗說，根據統計數字顯示，健保影響支出重大原因，其中慢性病從96年的39.5%，到2022年第3季的49.7%，增加了10.2%；重大傷病從96年的25.9%，到2022年第3季的29.2%，成長了3.3%。
曾銘宗指出，隨著人口逐步老化，慢性病健保支出未來會大幅成長，趨勢如此明顯，蔡政府又該如何因應？在過去扁政府時期，保險收支餘絀都出現虧損，馬政府時期進行相關健保改革後，出現盈餘。2016年交給蔡政府後還有2474億元，之後每年都出現虧損，到了2022年第3季僅剩下959億元。
曾銘宗痛斥蔡政府，只要涉及到改革如勞保、健保，以及錯誤的能源政策，統統不作為、不改革，只想推給下一任政府。國民黨團針對健保問題提出兩項意見，一、健保總額每年超過7000億元，其中部分仍有浪費情況，請衛福部進行檢討，把錢用在刀口上，發揮最大財務效益。二、健保收入總額7000億元支出面如何做到最佳配置？請衛福部動態調整，俾利充分發揮照護全民健康權益。
書記長謝衣鳯表示，在疫後特別預算中，行政院撥補健保200億元同時，衛福部預計在4月份調漲健保部分負擔，將增加56億元。
謝衣鳯說，根據衛福部健保署在2019年委託淡江大學研究計畫，針對2017年健保調漲部分負擔後的研究指出，調漲部分負擔之後，會增加轉診比例，但未產生抑制就醫人數效果；簡言之，調整部分負擔後，就醫並沒有因此而減少。其次，如果調整部分負擔只考慮抑制醫療浪費的效果，會造成抑制小病就醫，反而導致延誤就醫，使總體醫療支出增加。謝衣鳯要問衛福部長和健保署長，調漲部分負擔之後，若造成健保整體醫療支出增加，要不要下台負責？
謝衣鳯指出，4月份健保署調漲部分負擔，在急診部分將影響117萬人，預估調漲後可多收1.2億元；在門診藥費部分將影響1285萬人，預估可多收54.8億元。謝衣鳯質疑，蔡政府一手跟立法院要200億元補健保黑洞，一手又跟老百姓拿56億元，實質上增加就醫貧窮障礙。他質疑，在醫療資源相對不足的中南部地區，民眾就醫還需支出交通成本，健保署提高部分負擔後，不單單只有就醫障礙，還有交通障礙，衛福部有真的為人民著想嗎？
國民黨立委費鴻泰表示，健保與國家財政有密不可分的關係。84年開辦健保業務，當時的健保費率為4.25%，91年調整健保費率為4.55%。經過陳水扁政府8年執政，健保開始出現非常大的漏洞，99年馬政府對健保進行改革，健保費率調整為5.17%，在前衛生署長楊志良整治下，醫療費用大幅下降，健保從負債變結餘。101年吳敦義擔任行政院長時期，衛生署、財政部與國民黨立法院黨進行多次討論，在隔年將健保費率降到4.91%，同時課徵「補充保費」。
104年馬政府再次調降健保費率為4.69%，補充保費也調降1.91%。換言之，陳水扁執政時期健保財務狀況非常糟糕，馬英九主政時期健保開始出現盈餘，最後卸任總統前，健保盈餘還有2474億元，當時健保費率為4.69%。
費鴻泰指出，蔡英文擔任總統之後，健保財務狀況快速惡化，肇因於醫療資源浪費、藥價黑洞、詐領健保費。110年健保費調漲到5.17%，補充保費調高到2.11%，而現在蔡政府不斷用撥補方式減緩健保財政惡化，但絕對不是解決問題的長遠之計，最終還是不要浪費醫療資源開始著手，防止藥價黑洞。