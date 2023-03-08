「玻璃天花板」指數韓日連7年墊底 日本：已在努力改善
今（8）日是國際婦女節，《經濟學人》公布用來評估兩性薪酬差距、高等教育和女性勞動力參與率等指標的「玻璃天花板（The glass-ceiling index）」指數，而在經濟合作與發展組織 （OECD）的29個已發展國家成員國中，韓國位居墊底，日本排在倒數第二，這已經是《經濟學人》每年公布「玻璃天花板」指數以來，韓日連續第7年位居倒數第一和第二，反映出東亞國家的婦女職場處境，確實比較需要關注。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《經濟學人》資料，2022年的「玻璃天花板」指數，排名最佳的前三個國家分別是冰島、瑞典、芬蘭，而排名最差的國家則是韓國和日本。《經濟學人》認為，韓國和日本的女性，至今仍然「必須在家庭和事業之間作出抉擇」。
日本內閣官房長官松野博一於新聞發佈會上表示，在改善女性工作條件方面，日本政府已經做了很多改善，不過還有很多工作要做。松野博一認為，如何平衡家庭與職場，確實是一個難題，而日本女性在這方面的處境格外艱難，總是被賦予更多家庭方面的責任，導致許多女性被迫選擇不穩定的、較低薪的臨時工作。
根據《產經新聞》調查，在日本有80％的家務是由女性成員負責，唯一的例外是倒垃圾，由49％的男性家庭成員負責。松野博一坦言，要改變社會對待兩性的態度，還需要進行很多的努力。