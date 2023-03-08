大S閃婚具俊曄1週年！中國網友逆風挺：這點大勝汪小菲

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了解她的人卻清醒道聲恭喜，在微博恭喜大S「擁有一個自己喜歡的簡單婚禮和情緒穩定的愛人」，她最後挑的不是豪宅，不是飯店，而是一個好脾氣的男人。
作風率性的大S，在情海裡尋尋覓覓，嫁給只見了四次面的汪小菲，為了愛情，配合對方辦了海島婚禮；忍耐北京乾燥氣候，拋下演藝事業，委屈做個洗手作羹湯的老婆；為努力備孕打破吃肉禁忌，一度胖到80公斤，瓦解所有女明星的禁忌。
疫情在這段婚姻裡埋下地雷，敏感的政治話題引爆另一半的情緒失控，在台灣獨自育兒的大S，經常一覺醒來，必須面對汪小菲深夜喝醉時直播，連線美女時失控的新聞，另一半像不定時炸彈，在微博上滿篇的粗口文章，如雲霄飛車般的起伏，帶來的都是精神上的疲累。
汪小菲那種情緒匹變，發怒時口不擇言，商場爾虞我詐，隨時要借錢周轉，為了懷孕差點丟掉性命的生活，或許對於想要低調過生活的大S來說，充滿了太多變數。
維持10年婚姻不易，雙方都曾為了家庭付出，儘管汪小菲被拍到與女生流連酒吧，大S依舊保持天秤座的優雅，不願口出惡言，自白「婚姻沒經營好，我主動退出，毫無怨念，我還是希望他好」。
大S曾接受《VOGUE》雜誌專訪，坦言無論原生家庭或是自己組的家庭，都有各式各樣的壓力和包袱在身上，但遇到歐巴之後都不一樣了。
兩人在家裡舉辦溫馨婚禮，簡單的頭紗，DIY紋身的婚戒，像一對平凡的夫妻。
大S稱讚具俊曄從來不發脾氣，很有包容力，是個溫柔的男人，連小S和徐媽都對這個新來的家人讚譽有加。個性古靈精怪的小S，愛開姊夫的各種玩笑話，具俊曄總是笑罵「神經病」，調侃妹妹前還會記得對徐媽說對不起。在具俊曄身旁的大S，就像當年初相識的20多歲少女，巧笑倩兮，浮現嬌羞的笑容。
有人形容好的愛情像春天的綿綿細雨，「隨風潛入夜，潤物細無聲」，比起富二代給予的10克拉鴿子蛋鑽戒，和看似風光無比的海島豪華婚禮、同名飯店，大S想要的其實只是平淡的愛情，可以很放鬆的相處，就像她受訪說的，想和具俊曄最想完成的願望，「是建立一個幸福的家庭」。
她偶爾在夜裡醒來，仍會覺得這一切都像一場夢，擔心一切不是真的，直到摸到具俊曄的光頭，才終於放下心來。大S盼了20年，找到一個終身廝守的對象，是個半夜摸到光頭，也會讓她心滿意足、比百萬床墊更珍貴的男人。
許多男生都希望一覺醒來，身邊躺著一個不會讓你驚醒的人。
其實女性何嘗不是？