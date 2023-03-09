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以色列舞團「心碎蠻荒之旅」登台！DIOR創意總監打造舞衣

▲以色列L-E-V舞團將帶來《心碎蠻荒之旅》舞作，邀請DIOR創意總監量身打造透膚紋身舞衣。（圖／Stefan Dotter攝，兩廳院提供）
▲以色列L-E-V舞團將帶來《心碎蠻荒之旅》舞作，邀請DIOR創意總監量身打造透膚紋身舞衣。（圖／Stefan Dotter攝，兩廳院提供）

記者李琦瑋／台北報導

被英國《衛報》譽為「本世紀最令人不安卻又獨樹一格的編舞家之一」的莎倫・伊爾（Sharon Eyal）與其創立的L-E-V舞團，將在明（10）日至3月12日於國家戲劇院，帶來《心碎蠻荒之旅》舞作，該作品邀請DIOR首位女性創意總監量身打造舞衣、以色列電子樂之父操刀音樂設計。

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國家兩廳院指出，L-E-V舞團將在2023台灣國際藝術節（TIFA）帶來愛的循環三部曲最終章—《心碎蠻荒之旅》，該舞作歷經全球超過13個國家、近100場巡迴演出，結合9個國際級劇院與藝術節共同製作，以迷幻暗黑的風格，將心碎復原的過程化為舞蹈狂熱的能量，帶領觀眾共同穿越一場私密心靈的療癒之旅。

出生於以色列耶路薩冷的莎倫・伊爾為當今國際舞壇炙手可熱的寵兒，她曾與巴希瓦現代舞團（Batsheva Dance Company）合作長達23年，歷經舞者、助理藝術總監到駐團編舞家，為其藝術總監歐哈德．納哈林（Ohad Naharin）跟隨最久與最資深的舞者及靈感謬思。

2013年創立L-E-V舞團後，多次受邀替荷蘭舞蹈劇場、瑞典哥德堡舞團、巴黎歌劇院舞團及柏林國家芭蕾舞團等舞團創作，此外，她亦跨足時尚及音樂，美國獨立搖滾天團國民樂團（The National）曾邀請她擔任MV主角、DIOR更三度指名與她合作形象廣告及時裝秀編舞。

愛情一直是莎倫・伊爾創作的核心，首部曲《強迫症之戀》（OCD Love）曾受邀於2017年兩廳院舞蹈秋天演出，獲得觀眾熱烈好評。《心碎蠻荒之旅》是她以「愛」為主題的第三部曲，著重為愛所傷的心、修復與重整的旅程，作品亦借鑑日裔美籍作家柳原漢雅的《渺小一生》Hanya Yanagihara, Little Life內文段落，探問傷痛的意義。

莎倫・伊爾表示：「這齣舞作的靈感來自於心碎時極度悲傷的感受，但更想表達的是（人們）在療傷過程中，那種悲喜交錯的心情：在失去後試著強顏歡笑、試著振作，有時你嘗試了卻不一定奏效，反而更令人難過失望，我想傳達就是這種反覆極端的感覺，而我們也終將在這段旅程中痊癒。」

兩廳院指出，《心碎蠻荒之旅》特別邀請DIOR品牌74年以來首位女性創意總監—Maria Grazia Chiuri量身打造透膚紋身舞衣。

莎倫・伊爾表示，她們初識時一拍即合，十分有默契，「我們只要透過交談、感受對方，她就能從中獲得靈感，將我的想法化為現實！」

Maria Grazia在幕後影片中也揭露設計過程：「我試著將服裝的核心概念符合莎倫・伊爾所提供的29個關鍵字，以及選字所代表的情緒。其實舞作講述的就是一段愛的旅程，而每件衣服都代表感情中不同的心理狀態。」

而本次音樂設計由莎倫・伊爾的御用音樂製作人—以色列電子樂之父DJ Ori Lichtik操刀，他在作品中穿插不同曲風，以電子音樂將民謠吉他、拉丁樂及非洲節奏融入舞蹈，舞步高張力的脆弱性，加上音樂合成器的魔法，更加深了作品詭異迷幻的氛圍。

以色列L-E-V舞團《心碎蠻荒之旅》由國家兩廳院主辦，歷經3年各大城市及劇院巡迴，來到台灣，將在3月10日至3月12日於國家戲劇院登場，更多訊息詳見網站

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