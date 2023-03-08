台灣女性生育力拉警報 醫院：30歲以下女性10.8%難孕
今天就是三八婦女節，台中市茂盛醫院公布去年女性生育力統計，發現超過5%的30歲以下女孩生育力很差，8.9%以上的35歲以下婦女難孕，卵子庫存量AMH小於1。李茂盛院長表示，這是少子化警訊，已屬國安問題，建議已婚婦女AMH在2以下者可申請「擴大試管補助方案」，搶時間快點生育。
記者金武鳯/台中報導
茂盛醫院今天公布111年度針對5157位來院檢查AMH的婦女進行統計分析，結果發現30歲以下AMH小於1.2者，面臨卵巢早衰窘境、卵子庫存量太低，這群生育力極差的族群有5.2%，很可能會提早停經。至於AMH小於2，屬生育力欠佳的族群，佔10.8%；AMH大於2，屬正常者有89.2%。
茂盛醫院已連續3年針對來院檢查AMH婦女進行統計，以監測台灣婦女生育力，發現國內女性生育力並不理想，年輕女性難孕人數比想像多。為此，李俊逸執行長表示，若是未婚女性AMH在1以下，無論年紀大小都應儘速就醫，可考慮凍卵以免未來淪為不孕族群。倘若AMH落在2至5之間屬正常值的婦女，尚未有結婚計劃的話，最具CP值的凍卵年紀是34歲，因為35歲以上卵子質量會極速下降。
李俊逸醫師說明，現代人壓力大，時常熬夜、外食，飲食不正常、不均衡等生活型態，也是導致不孕原因，建議備孕夫婦睡眠要充足規律，並採行「地中海型飲食法」，攝入大量蔬菜、五穀類，還有適量的海鮮、白肉，使用橄欖油代替其他油質，糖分攝取也要節制。美國生殖醫學會曾有文章指出，採行此法可提高懷孕率！
此外，為搶救少子化危機，並促進優生人口，日前李院長已建議政府，對患有家族遺傳疾病或婦癌等重大疾病婦女，進行補助孕前基因診斷及AMH等測檢費用，已獲得國健署正面回應。