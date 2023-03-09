人物／神似成龍！《媽的多重宇宙》關繼威爆紅 伯樂是他
長相激似成龍的51歲華裔演員關繼威（Ke Huy Quan）憑電影《媽的多重宇宙》奪下2023金球獎最佳男配角、第38屆獨立精神獎配角獎。13歲便以《魔宮傳奇》童星出道的他曾一度爆紅，但在好萊塢的演員之路其實並不順遂。其中，讓台灣觀眾最有印象的便是他1993年曾來台灣與季芹、況明潔等人合作拍攝電視劇《大太監與小木匠》，與年僅17歲的季芹傳出緋聞一事，引起不少關注。
記者郭佩蓉/綜合報導
童星出身的關繼威出生於越南，後來以政治難民身分移民美國，1984年以史蒂芬史匹柏執導的電影《魔宮傳奇》出道走紅，據說他當年只是陪弟弟去參加試鏡，結果意外被選中，也開啟他的演員之路。隔年接演《七寶奇謀》依然廣受好評，後續又接演幾部電影，1993年來台拍攝電視劇《大太監與小木匠》在台灣逐漸打開知名度，也和年僅17歲的季芹傳出緋聞。不過戲劇、電影邀約逐漸減少直到歸零，演藝之路並不如當初一般順遂，後來則轉型當助理導演、特技演員。
關繼威曾懷疑過自己是否一輩子就這樣，無法超越當年的自己，不過他並沒有放棄演員夢，俗話說「機會是留給準備好的人」，當年賞識他的那位「伯樂」導演史蒂芬史匹柏相隔30年又再度向他遞出邀請，讓他在《媽的多重宇宙》中展現純熟演技，大放異彩，征服無數觀眾的心，也一舉拿下第38屆獨立精神獎配角獎、第80屆金球獎最佳男配角，是繼《殺戮戰場》吳漢潤後第2位得金球獎最佳男配角的亞裔演員。
關繼威獲獎時在台上感動落淚，激動表示：「我不會忘記我從哪裡來！」感謝「伯樂」導演史蒂芬史匹柏當年給他第一次機會，讓他能憑《魔宮傳奇》出道，開啟演員之路。史蒂芬史匹柏在台下也給出飛吻致意。最後，他除了感謝《媽的多重宇宙》多位演員，也哽咽向他人生中最重要的人，也就是他的妻子致謝、表達愛意，感謝她一路以來從未停止相信自己。期望靠《媽的多重宇宙》改變人生的他，未來能出演更多影視作品，不忘初衷，開啟在好萊塢的第二春。