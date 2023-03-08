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陳天仁抓包男友「5天劈腿4人」！對話驚見曖昧演藝圈男星

▲女星陳天仁擁有甜美臉蛋及姣好身材，因此有「象迷娘」封號。（圖／翻攝陳天仁 IG）
▲女星陳天仁擁有甜美臉蛋及姣好身材，因此有「象迷娘」封號。（圖／翻攝陳天仁 IG）

記者賴禹妡/台北報導

女星陳天仁擁有甜美臉蛋及姣好身材，因此有「象迷娘」封號，感情方面和男星周孝天因戲結緣，後來結為連理，並育有1女，婚後生活幸福美滿，近日她在節目上提起過往情事，分享其中一名前男友竟趁她出國5天劈腿4人，且對象還包含演藝圈男星，讓她當下相當衝擊，最後兩人也以分手收場。 

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陳天仁近日在節目《11點熱吵店》中透露，她之前透過朋友在酒吧認識一名雙子座的酒保，兩人交往後，男方表現得相當體貼，「他就是每天早上我起床，我一睜開眼睛，他就會去倒一杯溫熱水到我面前」。 

▲（圖／翻攝自YouTube頻道「11點熱吵店」）
▲陳天仁分享，之前曾在酒吧認識一名雙子座的酒保，兩人交往後，男方表現得相當體貼，讓她以為遇到真命天子。（圖／翻攝自YouTube頻道「11點熱吵店」）
陳天仁早上起床習慣吃兩顆水煮蛋，前男友也會主動煮好，有時她工作完回家，還會看到滿桌熱騰騰的飯菜，讓她當下覺得超幸運，遇到人生中的真命天子，對兩人的未來充滿信心。 

▲（圖／翻攝自YouTube頻道「11點熱吵店」）
▲陳天仁某次回國，檢查前男友的手機，竟發現裡頭有和圈內男星的曖昧對話。（圖／翻攝自YouTube頻道「11點熱吵店」）
某次陳天仁因為工作出國5天，回國後隔天一早醒來，看到前男友還在睡夢中，突然湧起一股第六感，便拿起男方手機查看，沒想到一點進去通訊軟體，竟看到前男友和演藝圈內男星的曖昧對話，不只如此，還和表演圈知名老師討論性方面的話題，甚至私底下約出去。 

▲（圖／翻攝自YouTube頻道「11點熱吵店」）
▲陳天仁發現，男方還趁她出國期間和前女友，以及另外兩個同志通話。（圖／翻攝自YouTube頻道「11點熱吵店」）
陳天仁還發現，男方趁她出國期間和前女友，以及另外兩個同志通話，「那兩個同志是我見過的，他有介紹給我認識的」，後來等前男友起床，陳天仁就直接攤牌，前男友也坦承，在陳天仁出國期間確實有劈腿圈內男星、前女友還有兩位同志好友，且還去到18禁場所，讓陳天仁當下受到強大衝擊，冷靜一個禮拜後，最終選擇和男方提分手。

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