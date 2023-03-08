特企／ChatGPT正夯! 創意點子AI Creator展現台灣軟實力

AI Creator(AI 創作者)目前已開放公測供民眾使用，據稱，這應該是兩岸最早的ChatGPT，如何能在短時間完成一個AI聊天機器人，創意點子CEO陸意志表示，早在2019年10月，公司內部代號：「雅典娜」(智慧女神)的計畫就是一個AI智慧的聊天機器人，當時計畫的想法是，直播主每次開直播都需要有人互動聊天，尤其是剛上線或新的直播主最缺乏粉絲互動，這時候就會有一個聊天機器人出現與其互動。
陸意志說，由於創意點子做的是直播技術，因此把歷年來近數十億互動資料變成語言模型來和直播主對話，這便是AI Creator的由來，只是2019年當時這項計畫並不被看好，便停止這項計畫，重心置於直播電商技術領域。然而現今因ChatGPT爆紅，這項計畫再度被之前參與的投資人重視，內部決定復活「雅典娜」，推出AI Creator。
身為第一個「中文ChatGPT」，創意點子推出AI Creator的網站，讓所有民眾都能上線玩一遍！順便比較與ChatGPT的不同之處。根據上線實測，若將「清明上河圖裡有幾男幾女？」的問題拋給兩者來比較其中不同，發現ChatGPT無法清楚回答具體數字，而AI Creator卻能精準給予數字答案；另用中文問到政治敏感話題「大陸幾天可以武統台灣?」時，ChatGPT卻選擇以英文避開這個敏感話題，而AI Creator 則提供一個較為客觀與完整的解答。另外不同的是，ChatGPT偏向單向問答，而AI Creator則是雙向開放性的，類似維基百科，使用者可查詢亦可編輯解答的內容，儲存內容後供機器人學習與優化。
陸意志表示，所有的聊天機器人都還有很大的進步空間，需要每位使用者幫助學習使其更強大。AI Creator除了一般問答外，在選擇問答的類型當中還包括，產業報告、履歷自傳、商品文宣等，甚至是寫程式、解釋三角函數也都能輕鬆完成。近期美國銀行預測，AI運用數據的能力，可望讓全球經濟規模在2023年膨脹15.7兆美元，全球AI市場有望於2026年達到9千億美金，以往大家認為台灣的軟體優勢可能不如國外，然而在AI聊天機器人上卻早在2019年就有了雛型，只可惜當時並未大量投入資源在研究開發上，創意點子表示，現在將封存多年的AI Creator公諸於世，並非想與ChatGPT一較高下，而是希望大家理解，台灣的軟體開發能力並不輸國外，只是缺乏的是，市場與資金的支持。
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