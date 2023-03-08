迎戰2024！民進黨成立14人提名策略小組　潘孟安任召集人

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另外，會中也通過2024年總統及區域立委提名初選作業選務相關事項及第11屆區域立法委員艱困徵召選區總數及選區別。此次總統將提名1席，區域立委選舉共73選區，除艱困徵召選區外，其餘選區皆提名1席，所有被提名人應於2021年12月31日（含當日）前入黨。
登記費用方面，比照上屆總統、立委分別酌收新台幣400萬元及30萬元，不予退還，但經中執會協調撤回登記或退選者，則退還三分之二。
民調費用方面，總統候選人比照上屆酌收新台幣100萬元，立委候選人酌收新台幣35萬元，不予退還，但登記後為同額競選者則全額退還。若協調過程未執行協調民調，撤回登記或退選者及經協調後形成同額競選者，退還三分之二；若協調過程執行協調民調，撤回登記或退選者及經協調後形成同額競選者，退還三分之一。
保證金部分，總統候選人比照上屆不收取保證金，立委候選人酌收新台幣10萬元，除違紀競選候選人應予沒收外，其餘一律於選委會公告候選人名單後退還之。
區域立委提名初選協調作業方面，中執會通過授權「2024大選提名策略小組」於區域立委初選協調截止前先行同意協調退選名單及退選後形成同額競選選區停辦民意調查，後續再請中執會追認。