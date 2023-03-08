全家鮮食聯名「啦啦隊正妹」！棒球迷驚喜：太不講武德
第五屆世界棒球經典賽（WBC），今（8）日正式於台中洲際棒球場火熱開打，中華隊將在晚間7點首戰對上強敵巴拿馬，所有台灣人都引頸期盼能旗開得勝。就有民眾前往全家超商時，意外捕捉到鮮食區的食物與「啦啦隊正妹」聯名，畫面更讓全場驚呼：太不講武德。
記者潘毅/綜合報導
一位民眾在臉書《爆廢公社二館》上發出圖片分享，自己在全家的冷藏架上，看到鮮食三明治上頭印上了中華職棒樂天桃猿、味全龍、富邦悍將等隊伍的啦啦隊正妹的圖樣，連最具知名度的林襄也在上頭。
又因為近期有超商鮮食聯名成為熱議話題，因此也讓不少民眾笑稱「這一回合全家完勝」、「妹子三明治比較香」、「全家很會」、「抱歉了九妹」、「怎麼選我也選這個～還沒開就有香味～價錢也公道」。
其實全家便利商店跟上這波經典賽棒球熱潮，從2月23日起就推出「全家超集棒」系列應援活動，除了推出各隊啦啦隊女神的限量版貼紙、LINE貼圖之外，同時也開賣WBC官方授權商品，包含口罩、紀念球等物品。門市也自3月1日起，在義大利麵、便當、三明治、堡類、熱壓土司等數十款商品將貼上了「WBC世界棒球經典賽貼紙」。
此外3月8日至3月12日，全家將於全台超過 1,000 間指定店舖直播中華隊賽事，球迷朋友可以結伴至全家，一同熱血觀賽，替中華隊加油。