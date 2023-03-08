泰國男因賣「小鴨月曆」入獄！被控侮辱王室 遭判刑兩年
一位26歲的泰國男子喬曼孔辛（Narathorn Chotmankongsin），遭到曼谷法院判處兩年有期徒刑，且不得假釋。喬曼孔辛被起訴的罪名是侮辱王室，而他的犯行則是在個人臉書販賣黃色小鴨月曆。反對人士認為，這樣的判例已經造成對言論自由的打壓。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，近年在泰國的反政府遊行中，黃色小鴨成為抗議群眾經常使用的象徵物。有一說是因為充氣後的黃色小鴨，在遊行中可以用來抵擋警方的催淚瓦斯和水柱，另一說則是黃色小鴨有點神似泰王瓦吉拉隆功，起到諷刺的效果。
無論如何，由於黃色小鴨成為反政府的象徵物，因此在個人臉書販賣小鴨月曆的喬曼孔辛，遭到檢方依侮辱王室罪起訴。侮辱王室罪在泰國，最重可以被判處15年徒刑，法院一開始判決喬曼孔辛3年徒刑，之後減輕改為2年，但附加條件是2年期間不得假釋。
像喬曼孔辛這樣入獄的人在泰國並非特例，近幾年來已有200人因侮辱王室罪被起訴，人權團體批評這是對言論自由的打壓，認為泰國離尊重人權的民主國家越來越遠。
不過泰國政府否認這些批評，強調君主制在泰國仍受到廣泛的尊重，而保護君主制、保護王室免於受到侮辱，正是法律的責任。