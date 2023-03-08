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特別預算撥補200億！藍批健保黑洞不治本　薛瑞元回應

▲國民黨立院黨團今（8）日批評，政府除了編列預算撥補健保虧損外，根本無心改革健保醫療浪費、藥價黑洞等問題。對此，衛福部長薛瑞元也回應了。（圖／記者許若茵攝，2023.03.08）
▲國民黨立院黨團今（8）日批評，政府除了編列預算撥補健保虧損外，根本無心改革健保醫療浪費、藥價黑洞等問題。對此，衛福部長薛瑞元也回應了。（圖／記者許若茵攝，2023.03.08）

記者許若茵／台北報導

衛福部健保署即將在4月份調整健保部分負擔，預估將影響117萬人，國民黨立院黨團今（8）日批評，政府除了編列預算撥補健保虧損外，根本無心改革健保醫療浪費、藥價黑洞等問題。對此，衛福部長薛瑞元也回應了。

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國民黨團針對健保問題提出兩項意見，首先是健保總額每年超過7,000億元，其中部分仍有浪費情況，請衛福部進行檢討，把錢用在刀口上，發揮最大財務效益，第二是健保收入總額7000億元支出面該如何做到最佳配置，請衛福部動態調整，充分發揮照護全民健康權益

國民黨立院黨團書記長謝衣鳯表示，在疫後特別預算中，行政院撥補健保200億元同時，衛福部預計在4月份調漲健保部分負擔，將增加56億元，根據衛福部健保署在108年委託淡江大學研究計畫，針對106年健保調漲部分負擔後的研究指出，調漲部分負擔之後，會增加轉診比例，但未產生抑制就醫人數效果；簡言之，調整部分負擔後，就醫並沒有因此而減少，其次，如果調整部分負擔只考慮抑制醫療浪費的效果，會造成抑制小病就醫，反而導致延誤就醫，使總體醫療支出增加。

對此，今上午薛瑞元出席立院衛環委員會，會前受訪時回應，這次特別預算編列200億會進入到安全準備金，不是那麼清楚會怎麼浪費，部分負擔的新制是為了要促進分級醫療，也沒有說是為了要節制浪費而做，不太清楚他們的論點。
 

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