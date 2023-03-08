總統文化獎形象視覺曝！萬花筒、數位紋飾交織台灣意象

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李厚慶表示，本屆總統文化獎主視覺由日目視覺藝術團隊設計，該團隊曾獲休士頓影展錄影藝術類金獎、台北設計獎、金點設計獎等多個獎項。此次以萬花筒為概念，設計出主視覺及多款變形元素，除鼓勵更多不同領域耕耘者投件，也希望更多人看見，台灣不同族群共榮、百花齊放的多元文化面貌。
日目視覺總監黃顯勛說，「文化累積可比擬為台灣地質層的累積，一層一層累積出台灣人的文化」，因此團隊以台灣土地、文化、海洋的風土脈絡出發，解構大理石、花崗岩、燈朱、珊瑚粉、磚紅、山青、石灰等地質色彩，用日目擅長的數位手法，發展出「台灣人專屬」的數位紋飾，象徵文化人在台灣這塊土地上，碰撞、激盪而成長出的文化，百花齊放的「台文盛貌」。
黃顯勛表示，當初看到本屆主題是「土地之愛，光耀前路」時，團隊便直覺聯想到萬花筒的概念，想循光探照，碰撞出不同的漂亮姿態，就像文化人在創作時，也是與人、與土地不斷交織碰撞，如同萬花筒一般，因而團隊聚焦出這款「萬花筒主視覺」，期待文化人循光碰撞出精彩之作，並透過總統文化獎也成為別人的光，就如泰戈爾 所言，「把自己活成一道光，因為你不知道，誰會藉著你的光，走出黑暗」。
李厚慶說，盼該獎項能持續發現、鼓舞在各個領域努力、奉獻、深耕台灣，成就文化志業的典範。