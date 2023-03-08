民進黨拍版不鼓勵議員參選2024 綠委：非藍大局條款
民進黨今（8）日舉行中執會，會中拍板通過提案不鼓勵議員參選2024立委，認為議員在甫當選之際，立即投入立委選舉恐有負選民之託，更影響社會觀感，但艱困選區或現任立委選區除外。對此讓外界質疑是否如同國民黨「大局條款」，有綠委說明，該決議無強制力，但黨主席賴清德表達清楚態度，要對民意負責，要與國民黨立委王鴻薇、議員徐巧芯與新北市長侯友宜做出區隔，跟大局條款保障現任立委完全不同 。
記者陳威叡／台北報導
民進黨中執會今日於會中通過「2024大選提名策略小組」，並拍版不建議現任議員參加2024選舉，但艱困選區或黨內現任立委選區除外，也作為提名策略小組協調時參考原則。
而過程中正國會中執委陳茂松認為不應該排除現任立委；立委蘇巧慧則是針對通案認為黨內很多議員也很優秀且地方實力堅強，另包括新北市議員彭佳芸與台中市議員陳淑華也表達不同意見，但最終仍拍板通過提案。
對此讓外界質疑是否如同國民黨「大局條款」，有綠委指出，雖然這項提案沒有強制力，通過這項提案就是要表現民進黨跟國民黨立委王鴻薇、議員徐巧芯甚至是新北市長侯友宜做出區隔，與國民黨保障現任立委完全不同。