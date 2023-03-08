搭機前先檢查行李！「海關必丟」最新清單：自拍棒也違規

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一般旅客都知道過海關前要把水、飲料一口氣灌完，否則就要丟棄。根據台灣機場最新規定，旅客隨身行李內所攜帶的液體、膠狀及噴霧類物品容器，體積不可超過100毫升，且均應裝於不超過1公升、可重複密封的透明塑膠袋內；超過100毫升者，則得放置託運行李內。
另有些旅客會習慣隨身攜帶防狼噴霧劑防身，不過提醒民眾登機前，最好先把防狼噴霧放到託運行李箱中；另外若是非往港澳的旅客，其班機是不受理託運防狼噴霧的。
至於粉末部分，若是嬰兒奶粉、藥物粉末一律必須事先申報，獲安檢人員同意才能隨身帶上飛機；若是飛往美國的旅客，除了奶粉、藥粉等非危險物品，其餘350ml以上（含）粉狀物一律必須託運。
📌可攜式電子裝置
有鑑於先前旅客搭機誤把行動充電器託運，造成爆炸引發航空危機，各機場現在都非常謹慎檢查可攜式電子裝置。例如行動電源務必帶在身上不能託運，如含有鋰金屬電池的產品，鋰含量不得超過2公克；鋰離子電池不得超過100Wh（瓦特／小時）。
蓋瑞哥特別強調，現在流行的智慧型行動行李箱，置放電池就能載著人到處移動，這種產品在過去不用特別把電池拿出來就能登機，但現在規定更加嚴格，旅客記得若要攜帶登機，務必先把電池拔出。
📌自拍桿、相機腳架
愛出國拍照的旅客最不可或缺的就是腳架等物品了。不過根據機場最新規定，相機腳架、自拍桿只要管逕超過1公分、收合超過60公分就不能帶上飛機。現在市面上的自拍腳架，很容易就超過管逕1公分，建議旅客還是乖乖收在行李箱裡，到下飛機、領到行李再拿出來拍也不遲。
📌錢
根據機場最新規定顯示，旅客若想攜帶新台幣登機，必須以新臺幣以10萬元為限，若超過限額應主動向海關申報，否則一律沒收；外幣部分，機場規定出境超過等值美幣1萬元者，應向海關申報，否則同樣沒收。
若有旅客有攜帶黃金的需求，機場規定「所攜黃金總值逾美幣2萬元以上者，應向經濟部國際貿易局申請輸出許可證」，並向海關辦理報關驗放手續。若有旅客未申報或申報不實，機場規定得處以罰鍰，金額相當於未申報或申報不實之黃金價額。