《旅遊大亨2:Meta World》事前預約開跑！遊戲內容搶先看
經典手遊《旅遊大亨》在推出將近10年後，今(2023)年即將迎來《旅遊大亨2：Meta World》囉！網石集團（Netmarble Corporation）今（8）日宣布，旗下以虛擬房地產和建築投資為特色、全新元宇宙桌遊《旅遊大亨2：Meta World》正式展開事前預約，遊戲除了原IP的經典大富翁對戰模式外，還開放世界各地的地圖可以探索，讓玩家能在紐約、曼谷、台北等地直接購買知名地標和房地產，透過在元宇宙世界的互動，讓遊玩體驗更貼近現實。
記者張志浩/綜合報導
網石集團指出，《旅遊大亨2：Meta World》主要是讓玩家成為一名「投資者」，並在大富翁桌遊和Meta World的世界中與其他人交流，其中經典的桌遊模式將第一代的投擲模式改為骰子卡片，降低遊戲純運氣的成分，並增加策略操作空間，此外，玩家也可在對戰中使用自己養成的角色技能取勝，一場遊戲大約落在5至8分鐘。
至於遊戲中使用的角色部分，除了玩家本身外，還可攜帶4張不同角色出戰，玩家需透過資源將角色升級，並考量適合搭配的角色技能做牌組構成，才能在遊戲中用策略戰勝對手，官方指出，目前《旅遊大亨2：Meta World》的角色卡一共有25張，未來會持續增加，並將更多前作中登場過的熟悉角色重新演繹。
除了桌遊模式外，《旅遊大亨2：Meta World》此次最受矚目的就是「Meta World」模式，網石集團提及，Meta World是以實際地圖為基礎的元宇宙世界，玩家可以在Meta World中看見真實世界的城市樣貌，並購入土地建造屬於自己的建築物，或是持有不動產獲得收益，目前團隊也在規劃台北的地圖，未來玩家有機會在自己熟悉的地方，買地和命名建築物。
此外，Meta World和桌遊模式的關聯也相當重要，玩家從Meta World獲得的收益能用於角色強化，從桌遊模式獲得的獎勵可轉換為Meta cash，並到城市中投資；更值得一提的是，當玩家將建築物、角色等各種元素強化到一個階段時，還可以將它們「NFT化」，專換為自己的獨特財產。
網石集團說道，《旅遊大亨2：Meta World》今日開放事前預約，可橫跨多平台遊玩，未來在遊戲的發展上大致有3階段規劃，第一階段會「擴充娛樂內容」，包括增加遊戲配對數量和打造休閒迷你遊戲，第二階段將在元宇宙廣場提供玩家可以聚集在一起遊玩的空間，最後則是「強化元宇宙」，讓建築物、遊戲、角色的連結性提升，更多關於《旅遊大亨2：Meta world》功能與代幣經濟的最新細節，將於3/20的遊戲開發者大會（GDC）上揭曉。