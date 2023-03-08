T1／兄弟倆同在職籃發光　盧捷閔：現在換我追逐峻翔了

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近期，他也在受訪時分享了他對於雲豹近期戰績回升、以及台灣籃球本土球員在投射上的看法。而談到盧峻翔今年球季的爆發，他也感性的說，「現在是我要來追逐他了」。
霍華德願意進行角色轉換 成雲豹戰績回升關鍵
雲豹近期雖然2連敗給中信特攻，但這兩場面對聯盟龍頭，他們也分別只輸7分和6分——其中一場甚至還有多名主力被禁賽，有與之抗衡的能力。而在此之前，他們也連續擊敗了太陽、海神和台啤，展現出想積極衝擊季後賽的戰力整合。
盧捷閔在3連勝期間，投進13顆三分球、共得53分，發揮出色。他認為球隊表現有所起色，主要是在打法上有了變化，作為核心的霍華德找到了和隊友配合的方式。他能打出影響力，像自己這樣的外圍射手，自然就能得到更高質量的出手機會。
「上半季我們確實有些低迷，因為霍華德還沒有完全熟悉球隊在打什麼。比如很多時候，他其實沒有必要自己把球帶過半場的，我們有後衛，有可以持球的人，那些工作可以交給他們去做。」盧捷閔透露在過年前後，球隊有開會並和霍華德溝通，這方面的問題也得到很大的改善。「以我射手的定位來說，魔獸能在低位接球當然更好，因為他是有傳球能力的，Inside-Out大角轉移，或是擋拆配合遇包夾後出球，我就能得到空檔。」
「在戰術上，不論是手遞手還是擋拆，我覺得和他在配合都有越來越豐富。」盧捷閔也表示，其實在有艾夫伯和霍華德的情況下，他自己的工作很簡單，不過年後球隊也試著打得更合理一些，不要讓對手都將防守重心集中在二人身上。
矮二號要在聯盟生存 射程是重要的技術
盧捷閔身高僅183公分，在聯盟中並不突出，在場上卻要打到二號，有些人一開始並不看好，不過他這一季目前已經站穩先發。去年和球隊簽下一紙簽下一紙「2+1」、年薪為新臺幣260萬元的合約。本季目前出賽15場，場均可投進3.3顆三分球，得到15分。這數字已說明了一切。
從板凳坐穿，到成為主力，是否認為這兩、三年的際遇轉變很大？盧捷閔說：「確實，之前在裕隆沒有太多機會，表現也比較不穩定。來到雲豹，我就是把自己的優點和特色給展現出來。」
通常以他的身高來說，盧捷閔進入到職籃應該要轉型，不過事實上也並非所有人都適合改打控衛，有時候在場上發揮自身天賦，給球隊帶來正面價值，或許更為重要。
「以矮二號來說，其實我們能在場上最主要的工作，就是把球投進籃框，射程非常重要。」但在洋將水準更高的職籃，難道防守端不會成為累贅嗎？「所以在防守上，就要避免自己被換到洋將，在他們接球前，就要去做很多動作讓他不舒服，不要輕鬆地讓對手進入到想要的對位。」
台灣射手穩定度遭人詬病 不過確實有在進步
台灣球員的投籃能力——無論是三分球還是罰球——都是外界存有疑慮的一個部分。最主要圍繞在表現不穩定上，手風順的時候可以一場連進數球，但不順時也可能10投0中。
這樣的情況隨著職籃成立’、球員開始習慣更多對抗，慢慢有所改善。本季T1累計出手超過100顆三分球、場均投進超過2球的本土球員，就有盧捷閔(43.8%)、謝亞軒(44.2%)、阿巴西(30.7%)、蔣淯安(42.6%)、于煥亞(38.1%)、簡偉儒(36.1%)、盧冠軒(40.9%)、李啟瑋(34.6%)、胡凱翔(29.3%)等9人。(林韋翰命中率39.4%，出手94球)。
相同的標準，在PLG則有王律翔(41.5%)、林俊吉(39.7%)、林書緯(34.4%)、盧峻翔(28.9%)，另有洪楷傑(命中38球，命中率45.2%)、李愷諺(33球，命中率42.8%)簡祐哲(33球，命中率39.7%)、楊敬敏(46球，命中率36.2%)朱雲豪(37球，35.9%)、張鎮衙(31球35.6%)等佼佼者。
整體素質上，以能拉開空間、產生外線威脅，這種傳統定義上的「射手」，在兩聯盟中確實有越來越多。對此，盧捷閔認為命中率的提升，可能是球員慢慢掌握到聯盟節奏，不過本土球員在投籃技術上，肯定有所成長。
「大家在射術上一定都有慢慢在提升，這一季像我、亞軒、冠軒，還有其他人，都投得很出色。PLG那邊就是律翔，所以我覺得確實球員們有在這方面去下功夫。」
兄弟良性競爭 享受追趕弟弟在職籃的成就
盧峻翔本季場均17分4.5籃板3助攻，投籃命中率42.5%，命中60顆三分球，末節累計攻下138分，暫居聯盟第一。這位188公分的本土鋒線在這一季破繭而出，膽識和能力讓他成為球隊的外線主攻點，也是競爭PLG年度MVP的熱門人選。
談到兩兄弟都在職籃球隊中成為主力，盧捷閔坦言這確實感覺很特別，「雖然說他過去是在追逐我的背影，但現在更像是我在追逐他，畢竟他現在的表現，是直奔MVP而去的。」
盧捷閔表示，弟弟在籃球路上遇到過許多挑戰，但如今爬到這個地位，都是他自己努力的成果，「當然為他感到開心，在領航猿他得到了很多機會，重要的是，他也把握住了。」
雖然身處不同聯盟，不過兩人都為同屬桃園的球隊效力，賽季中也常常會有所交流，盧捷閔透露盧峻翔會和自己討論一些投射的問題，「他是有跟我說自己這一季的手感不太好，但我就是告訴他要保持信心，畢竟每個人都投射姿勢和節奏都不一樣，我也沒辦法給他什麼技術上的建議。不過射手就是要敢於出手，我是這樣鼓勵他。」
至於是否會想像弟弟一樣尋求在球隊更大的定位，盧捷閔笑說：「不會啦！因為所處環境不同，在我們的聯盟洋將的戰術地位更高，其實本土沒什麼機會去處理球。但這樣工作上也比較單純一些，可以專注做好自己的定位。」