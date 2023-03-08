全球顏值最高國家出爐！「韓國歐巴」竟落榜被海放

哪個國家的人民最具吸引力？可能是性感的口音，也可能是特殊的五官或風格。根據英國泳裝內衣品牌Pour Moi官網公布的「世界上最具吸引力的國家」（Most Attractive Nationalities In The World）排行榜，引用國外社群平台Reddit 數據分析，收集國外鄉民討論具有吸引力出自哪一國家，並透過Midjourney AI製圖，製作出「最吸引人的長相」。根據數據分析，五官深邃濃郁的印度人被認為是世界上最具吸引力，接續是美國人、瑞典人、日本和加拿大。 我是廣告 請繼續往下閱讀 拿下冠軍的印度，和享譽國際的寶萊塢電影界有關，孕育出多位全球明星，Pour Moi指出印度女性穿著華麗、精緻的妝容和髮型，很容易理解印度女性吸引人的原因。第二名是美國，好萊塢打造了吸引力機器。瑞典為第三名，充滿極簡主義風格和時尚感，簡約俐落的金髮，成為致命吸引力。▲透過Midjourney 製作出「最吸引人的長相」，圖為日本。(圖／翻攝Pour Moi官網)台日友好，台灣的好朋友日本，在排名上入列第4名，擁有極簡主義的時尚感而受到歡迎，同時日本風格強烈的街頭Look也是吸引關鍵。第5名是加拿大，根據Pour Moi研究，可能與加拿大人喜歡戶外活動的天性有關。第6名是法國，跟性感口音有相當大的關聯，法國口音讓任何事情聽起來都充滿魅力。第7~10名，依序為義大利、英國、烏克蘭、丹麥。排名顯示，巴西是南美洲最具吸引力的國家，其次是哥倫比亞和委內瑞拉 。亞洲有8個國家進入前 50 名，中國排名在第16名，韓國沒有在榜內。另外拉出男女前10名，女性的部分印度是冠軍，其次是日本和瑞典女性。最有吸引力的男性，第一名是英國男性，緊隨其後的印度、意大利。▲Pour Moi分析出全球最具吸引力的國家排名。(圖／翻攝Pour Moi官網)Apple突上架「iPhone 14黃色新機」！周五預購、3/14開賣手機撥119無效？救命時該打「119還112」 消防署解惑了哪裡有蛋？「蛋蛋前線支援地圖」上線 紅色代表買不到經典賽／古巴大叔「狂吹氣笛」應援沒違規？大會回應了