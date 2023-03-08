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張寗誤入「詐騙公司」專騙年輕女孩　演活醉女練出好酒量

▲張寗（右）曾誤入詐騙公司，左為蔡凡熙。（圖／MOMOTV提供）
▲張寗（右）曾誤入詐騙公司，左為蔡凡熙。（圖／MOMOTV提供）

記者侯家瑜/綜合報導

柯震東首次執導電影《黑的教育》，劇情以黑暗青春犯罪風格引人入勝，並一舉入圍第59屆金馬獎四項大獎，日前演員蔡凡熙、張寗接受鄭偉柏主持的MOMOTV綜合台節目《TALK一杯》專訪，張寗分享現實中遇到的人性黑暗面，更自爆年輕時曾誤入專騙年輕女孩的「詐騙公司」。

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▲張寗、蔡凡熙接受鄭偉柏主持的節目《TALK一杯》專訪。（圖／MOMOTV提供）
▲張寗（中）、蔡凡熙（左）接受鄭偉柏（右）主持的節目《TALK一杯》專訪。（圖／MOMOTV提供）
在電影《黑的教育》中，由蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯3人演出的高中生，在畢業後，各自交換一個最不可告人的祕密，沒想到就在當天晚上，事情失控到一個不可收拾的地步。張寗在戲中演出酒醉女子，對酒精過敏的她，甚至要詮釋出「醉到會被撿屍」的程度，張寗表示看了劇本後，覺得需要酒精的輔助才有辦法
達到效果，「就是你要控制一個量，你還可以聽得到對手、導演跟你講話，但你真的要呈現就是很醉很醉的樣子。」於是張寗就把酒藏在蔡凡熙旁邊，只要醉意一退，就再補一個瓶蓋，她更笑說戲殺青時，自己酒量就練出來了。

▲張寗在《黑的教育》片中飾演酒醉女子，因被撿屍爬出窗外求救。（圖／禾豐九路提供）
▲張寗在《黑的教育》片中飾演酒醉女子，因被撿屍爬出窗外求救。（圖／禾豐九路提供）
《黑的教育》講述青春時期的熱血與茫然，提到自己的青春時代，張寗在大學時期唸戲劇系，不確定演舞台劇能否養活自己，決定休學去做各種工作，其中一份工作竟跟詐騙有關，「像是我有去過經紀公司當模特兒的助理，我去了那邊大概2年才發現，那是一種詐騙人家想要紅，想要當模特兒、當演員的那種公司。」她常常需要到網路上徵求有夢想的年輕女生拍攝宣傳照，藉此讓公司從中賺錢，後來是學校老師找她回去演舞台劇，發現自己其實是熱愛演戲的，才又回歸表演事業。

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