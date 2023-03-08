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舒適便捷的旅遊選擇！名勝世界壹號郵輪增靠澎湖馬公港

▲台灣港務公司及澎湖縣政府聯手力促名勝世界郵輪公司名勝世界壹號郵輪加靠澎湖馬公港。(圖／記者黃守作翻攝)
▲台灣港務公司及澎湖縣政府聯手力促名勝世界郵輪公司名勝世界壹號郵輪加靠澎湖馬公港。(圖／記者黃守作翻攝)

記者黃守作／高雄報導

台灣港務公司及澎湖縣政府聯手力促名勝世界郵輪公司名勝世界壹號郵輪加靠澎湖，名勝世界郵輪公司於今(8)日宣佈，名勝世界壹號郵輪將於4月11日起逢週二增設停靠澎湖馬公港，以為旅客提供更舒適及便捷的遊覽選擇。

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▲台灣港務公司董事長李賢義說明與澎湖縣政府聯手力促名勝世界郵輪公司名勝世界壹號郵輪加靠澎湖馬公港的情形。(圖／記者黃守作攝)
▲台灣港務公司董事長李賢義說明與澎湖縣政府聯手力促名勝世界郵輪公司名勝世界壹號郵輪加靠澎湖馬公港的情形。(圖／記者黃守作攝)
台灣港務公司董事長李賢義表示，名勝世界郵輪公司於3月2日宣布，自4月份起以高雄、香港進行雙母港營運，但港務公司為擴大本島、離島的多元航線產品，乃與澎湖縣政府共同邀請名勝世界郵輪公司，希望名勝世界壹號郵輪原靠泊公海的航點，改靠澎湖馬公港，預計可增加80個靠泊艘次，也將香港及高雄的郵輪旅客帶到澎湖。

李賢義說，澎湖一直以來都是台灣民眾喜愛的熱門離島，在國際郵輪靠泊後，將直接成為國際級觀光景點，國外旅客可直接從香港搭船前往，不需搭機來台灣轉機，大大提升交通便利性，也讓香港旅客增加島嶼風光、花火節、水上活動等遊程選擇，預期將可為台灣、澎湖帶來可觀的觀光收入。

李賢義並說，台灣港務公司為提升澎湖馬公港的港口郵輪靠泊及觀光旅遊品質，已著手進行碼頭延伸及旅運中心新建工程，預計今(112)年底完工，將可直靠10萬總噸級的大型郵輪，馬公郵輪旅運中心基地位於馬公港1號碼頭，周邊緊鄰港務大樓、警察文物館、順承門、篤行十村等重要設施及歷史文化景點，郵輪靠泊將促進澎湖休憩、觀光、餐飲、商品販售、文藝展覽等多元觀光發展。

▲名勝世界郵輪公司總裁吳明發宣佈，名勝世界壹號郵輪將於4月11日起逢週二增設停靠澎湖馬公港，以為旅客提供更舒適及便捷的遊覽選擇。(圖／記者黃守作攝)
▲名勝世界郵輪公司總裁吳明發宣佈，名勝世界壹號郵輪將於4月11日起逢週二增設停靠澎湖馬公港，以為旅客提供更舒適及便捷的遊覽選擇。(圖／記者黃守作攝)
名勝世界郵輪公司總裁吳明發指出，由於高雄市政府對名勝世界郵輪公司的鼎力支持，將於 4月4日啟動高雄的母港航次，全年預計執航78航次，但行程甫公布，就接到台灣港務公司和澎湖縣政府的聯合邀請，乃於今(8)日再宣布自4月10日起高雄出發的航次，將於隔日4月11日停靠澎湖馬公港，讓旅客更好的體驗台灣離島風情。

吳明發說，此次名勝世界壹號郵輪增設停靠澎湖馬公港，讓行程更豐富，必能提升出入境旅遊的人數，對於當地和國際旅客來說都具有極大的吸引力，將帶動郵輪經濟與相關產業的就業機會。

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