舒適便捷的旅遊選擇！名勝世界壹號郵輪增靠澎湖馬公港

我是廣告 請繼續往下閱讀
李賢義說，澎湖一直以來都是台灣民眾喜愛的熱門離島，在國際郵輪靠泊後，將直接成為國際級觀光景點，國外旅客可直接從香港搭船前往，不需搭機來台灣轉機，大大提升交通便利性，也讓香港旅客增加島嶼風光、花火節、水上活動等遊程選擇，預期將可為台灣、澎湖帶來可觀的觀光收入。
李賢義並說，台灣港務公司為提升澎湖馬公港的港口郵輪靠泊及觀光旅遊品質，已著手進行碼頭延伸及旅運中心新建工程，預計今(112)年底完工，將可直靠10萬總噸級的大型郵輪，馬公郵輪旅運中心基地位於馬公港1號碼頭，周邊緊鄰港務大樓、警察文物館、順承門、篤行十村等重要設施及歷史文化景點，郵輪靠泊將促進澎湖休憩、觀光、餐飲、商品販售、文藝展覽等多元觀光發展。
名勝世界郵輪公司總裁吳明發指出，由於高雄市政府對名勝世界郵輪公司的鼎力支持，將於 4月4日啟動高雄的母港航次，全年預計執航78航次，但行程甫公布，就接到台灣港務公司和澎湖縣政府的聯合邀請，乃於今(8)日再宣布自4月10日起高雄出發的航次，將於隔日4月11日停靠澎湖馬公港，讓旅客更好的體驗台灣離島風情。
吳明發說，此次名勝世界壹號郵輪增設停靠澎湖馬公港，讓行程更豐富，必能提升出入境旅遊的人數，對於當地和國際旅客來說都具有極大的吸引力，將帶動郵輪經濟與相關產業的就業機會。