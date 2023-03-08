用音樂「聽」電影！台灣電影草地音樂會週末高雄登場

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史哲表示，「今年最重要的盛事，是在年底舉辦的金馬60，希望可以用『影．響台灣II』音樂會來迎接。」他說，音樂可以帶領我們進入一個時代的氛圍，希望可以從創作、重映、再製，讓大家更關注、珍惜台灣的創作，並以我們共有的記憶為傲，並宣布文化部將加倍預算，支持金馬執委會辦理金馬獎60、金馬影展等。
國家影視聽中心指出，過去常在金馬獎頒獎典禮，看到精采的電影主題曲的組曲表演，「影･響台灣II：台灣電影100年100部草地音樂會」將擴大這樣的節目製作，加入讓人記憶深刻的電影配樂，透過53首電影樂曲現場演奏，並由金馬剪輯師林雍益操刀將經典影片交叉剪輯，重新召喚大眾初次見證光影故事的悸動。
今年的節目製作人、國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚，作為資深影迷、前電影線記者，不僅投入策劃團隊，更擔任活動主持人。他分享，「有一句話說電影會散場，戲院會打烊，但電影音樂不會，很難忘記第一次看《戀戀風塵》，聽吉他聲一下，電影的歲月和山河就穿越而來，這就是電影音樂的魅力。」
導演朱延平也說，「我自己拍過那麼多作品，很喜歡羅大佑的作品〈亞細亞的孤兒〉，那是電影《異域》無法取代的主題曲，音樂對了，故事就對了。」
而今天的媒體發佈會現場，也邀請到音樂創作人陳明章帶來經典電影《戀戀風塵》的音樂曲目，並以扣人心弦的溫暖嗓音，自彈自唱電影《天馬茶房》的〈幸福進行曲〉，為週末節目暖身預告。
國家影視聽中心表示，「影･響台灣II：台灣電影100年100部草地音樂會」演出陣容堅強，有歌手范逸臣、李千娜、文香、金曲創作人林生祥、滅火器樂團主唱楊大正等人，邀請民眾在本週末前往高雄市立美術館，享受電影音樂的世界。