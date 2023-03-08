麥卡錫證實與蔡英文在美會晤　不排除訪台可能

渴望一夕致富！韓低收入戶盼逆轉人生　彩券支出增近3成

▲去年韓國彩券銷售總額為6兆4292億韓元，同比增長7.6％，首次突破6兆韓元。（圖／翻攝自韓聯社）
▲去年韓國彩券銷售總額為6兆4292億韓元，同比增長7.6％，首次突破6兆韓元。（圖／翻攝自韓聯社）

國際中心徐筱晴／綜合報導

去年韓國面臨居高不下的通膨率，消費支出也因此縮水，但低收入戶購買彩券的支出卻比前年增加了將近三成。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《韓聯社》報導，韓國國家統計廳（KOSIS）8日發布的數據顯示，2022年全國每戶（含一人戶）月均買彩券支出為703韓元（約台幣17元），較一年前增加1.4%，其中低收入人群買彩券支出同比增長近三成。

上述數值雖計入不買彩券家庭的平均值，與買彩券家庭的實際支出不同，但作為同比增減情況的對比指標，具有統計學方面的意義。

按照收入階層來看，收入最低的20％家庭的買彩券支出同比增長27.4％，在各收入組中增幅最大。收入最高的20%家庭在同期支出僅增長7%。如果撇除通貨膨脹因素，去年收入最低的20％家庭買彩券的實際支出增長21.2%，收入最高的20%則增長1.8%。而全體家庭購買彩券的實際支出較一年前減少3.5%。意味著即使在物價高漲迫使民眾抓緊錢包不願意消費之際，低收入人群反而願意打開錢包碰運氣。

韓國《能源經濟報》指出，通常經濟不景氣的時候，彩券購買量往往會增加，經濟衰退導致人們將希望寄託在彩券上。隨著彩券相關支出增加，彩券銷售量每年也都創下歷史新高。

去年韓國彩券銷售總額為6兆4292億韓元（約台幣1526億元），同比增長7.6%，是首次突破6兆韓元。年度彩券銷售額從2017年4.2兆韓元逐漸增長，2019年來到4.8兆韓元，但2020年在疫情影響之下，猛增至5.4兆韓元，隨後在2021年和2022年連續兩年都創下歷史新高。

根據統計，韓國19歲以上成年人當中，有超過五成的民眾在近一年中曾經購買過彩券。

韓國2022年人均國民所得曝！時隔20年再次輸給台灣

怕輸在起跑線！韓補習風氣盛　去年課外教育支出逾6千億

疫情緩！美傳放寬中港澳旅客入境篩檢規定　最快3/10生效

當兵像夏令營？台灣最大威脅　經濟學人：未下定決心

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀