渴望一夕致富！韓低收入戶盼逆轉人生　彩券支出增近3成

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上述數值雖計入不買彩券家庭的平均值，與買彩券家庭的實際支出不同，但作為同比增減情況的對比指標，具有統計學方面的意義。
按照收入階層來看，收入最低的20％家庭的買彩券支出同比增長27.4％，在各收入組中增幅最大。收入最高的20%家庭在同期支出僅增長7%。如果撇除通貨膨脹因素，去年收入最低的20％家庭買彩券的實際支出增長21.2%，收入最高的20%則增長1.8%。而全體家庭購買彩券的實際支出較一年前減少3.5%。意味著即使在物價高漲迫使民眾抓緊錢包不願意消費之際，低收入人群反而願意打開錢包碰運氣。
韓國《能源經濟報》指出，通常經濟不景氣的時候，彩券購買量往往會增加，經濟衰退導致人們將希望寄託在彩券上。隨著彩券相關支出增加，彩券銷售量每年也都創下歷史新高。
去年韓國彩券銷售總額為6兆4292億韓元（約台幣1526億元），同比增長7.6%，是首次突破6兆韓元。年度彩券銷售額從2017年4.2兆韓元逐漸增長，2019年來到4.8兆韓元，但2020年在疫情影響之下，猛增至5.4兆韓元，隨後在2021年和2022年連續兩年都創下歷史新高。
根據統計，韓國19歲以上成年人當中，有超過五成的民眾在近一年中曾經購買過彩券。