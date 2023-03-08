悲傷婦女節！阿富汗80％學齡女性失學 就業女性減少25％
今（8）日是國際婦女節，不過世界上有一個地方的婦女權利正在急遽衰退，那就是塔利班重掌政權的阿富汗。聯合國批評，阿富汗目前是全球「打壓婦女權利」最甚的國家，根據聯合國的資料，阿富汗有80％的學齡女子失學，總人數高達250萬人。聯合國駐阿富汗特派團在婦女節的今天發出聲明，認為塔利班政府有系統地將阿富汗婦女逐出公共領域，「這發展令人痛心」。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《半島電視台》報導，塔利班政權最初以教師短缺為理由，禁止女孩上學，這項決定其實在塔利班政權中也有引發爭議，部分領導人認為沒有理由實施這種禁令，但最終事情還是發生了，阿富汗女性教育過去20年取得的進展一夕間化為烏有。
《半島電視台》報導指出，想接受教育的女孩只能偷偷前往清真寺，有些清真寺以宗教課程之名，實際在瞞著政府當局的情況下，提供正規的教育，而女子也能入學。不過他們必須隨時準備好偽裝，在官員來視察時，假裝在研讀宗教典籍。
塔利班政府重掌政權後，直接取消了婦女事務部，而改以「弘揚美德和預防惡習部」取代，這很直觀地表現出塔利班政權看待國內婦女的態度。根據國際勞工組織 (ILO) 估計，自塔利班上台後，阿富汗的女性就業人數已經減少了25％。且很多目前仍在工作的女性，她們憑藉的也僅是塔利班的口頭承諾，就業的權利隨時有可能被收回。
聯合國估計，對於女性就業和教育的排除，已經讓阿富汗損失了10億美元，約佔全國GDP的5％，且情況還在持續惡化。