范雲提女性就業困境　盼溫暖內閣帶頭創友善職場

我是廣告 請繼續往下閱讀
行政院最新統計顯示，男女薪資今年差距為15.8%，差距擴大，倒退到10年前。女性低薪問題在女性集中產業更為嚴重，例如女性佔照服員8成以上；更佔教保人員的98%。
范雲提到，第2個困境是，高比例的女性，被迫因照顧工作離開職場。國內女性勞參率於25至29歲達高峰，接近9成，然而女性勞參率隨年齡增加急速下降，分析照顧重擔讓女性婚育後難留職場，其中的受暴、單親婦女，若沒有職場收入，更難離開脆弱處境，被迫留在受暴循環。
最後一個困境則是升遷天花板，以年初內閣改組為例，新增4位女性首長，然女性比例卻仍僅佔內閣17%。上市櫃公司董事會中女性也仍不到2成，顯見各領域決策權中，女性仍遇到重重阻礙。
對於女性職場面臨困境，范雲也拋出8個處方箋，首先政府應制度性解決女性集中產業低薪現象，第二為由政府帶頭改善低薪現象，提高委辦方案薪資；第三，企業社會責任應更前瞻，ESG納入薪資透明化、同工同酬、董監事女性比例等資訊揭露；第四應將「薪資透明化」入法，根本性消除同工不同酬。
第五政府應成立「照顧基金」，建立財源支持家庭照顧假有薪，分擔女性照顧重擔；第六鼓勵友善雇主僱用受暴、單親婦女；第七，補助弱勢婦女延托費用，讓弱勢婦女得以安心就業。最後則是國家政策仍距離女性經驗太遠，內閣應持續增加女力，並修正《行政院組織法》，早日將內閣三分之一性別比例法制化。
范雲認為，國際經驗顯示，政府帶頭是解決女性就業困境的關鍵，2017年德國通過工資透明法，2018年冰島開始實施企業同工同酬認證。歐洲議會更在去年通過協議，要求歐盟上市公司於要求企業2026年之前達到全數董事會女性至少佔三分之一。
范雲指出，女性在職場面對的困境，不僅僅是個人權益遭受侵害，造成女性喪失自我實現的機會，更阻礙國力持續提升、擠進國際領先群，期待溫暖內閣，能帶頭創造友善職場，讓女性安心就業，穩定工作，平等競爭，提升台灣未來10年的國力，就從韌性內閣開始。