賴清德重視婦女權益　民進黨工生理假發全薪、增產檢假

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民進黨今日召開中執會，會中邀請東吳大學社會工作學系教授洪惠芬以「2023台灣婦女處境：從照顧者歧視看台灣女性的生命困境」為題進行專案報告。賴清德聽取報告後表示，感謝洪惠芬的報告，讓大家瞭解目前台灣年輕世代在雙養家庭模式越來越普及的情形之下，夫妻間的性別角色分工，以及社會對勞動者的高強度要求，深深影響女性每天的生活。
賴清德說，今天是國際婦女節，他也要特別利用這個機會，祝福所有的女性朋友婦女節快樂，因為有獨一無二的妳們，台灣才能成為既包容又多元，勇於改變又無所畏懼的堅韌之島。
賴清德表示，台灣社會在婦女團體的努力與行政、立法部門多年的投入之下，變得更加性別平等、女性權益也更加進步。但也必須承認，直到今天，職場上對懷孕婦女與負擔家庭照顧責任的人，還是有不夠友善的地方，這些都是需要政府伸出援手，和民間部門共同努力，持續檢討與改善的。
「坐而言不如起而行」，賴清德表示，民進黨中央黨部特別在婦女節這天，為黨工修改「中央黨部黨部工作人員服務辦法」，因為倡議婦女權益及性別平等是民進黨的核心價值，為使黨工不分性別均得以享有友善的工作環境，未來女性適用的「產檢假」及男性適用的「陪產檢及陪產假」的規定，修正為優於現行《性別工作平等法》，皆提高為10日。另外，「生理假」也優於《性別工作平等法》的規定均發放全薪。
賴清德說，今日為國際婦女節，這是一個為了提醒及紀念百年婦女運動歷史中，女性不畏艱難、鍥而不捨爭取應有基本人權的重要節日，雖然今日台灣各項性別平等指數的排名在國際間獲得肯定，然而仍須正視女性在經濟、政治及社會文化上遭受到的諸多不平等對待，積極介入、落實性別平等。