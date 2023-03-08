對陣費鴻泰或徐巧芯？許淑華表態再戰信義、南松山立委
民進黨主席賴清德今（8）日在會中表示，為不負選民所託，不建議現任議員參與2024立委選舉，不過艱困選區或無民進黨籍現任立委之選區除外。對此，有意再戰台北市第七選區立委的台北市議員許淑華對此表示，自己所在的信義區沒有民進黨立委，因此議員還參選並未違背原則，自己會爭取代表民進黨出戰，無論是當議員或立委，自己都是同一區，沒有落跑，只是讓服務更升格。
記者黃宣尹／台北報導
民進黨今日召開中執會，賴清德於會中提出，由於現任議員剛當選，若立即投入2024年立委選舉，恐有負選民之託，影響社會觀感，因此今日中執會做成不建議現任議員參與本次立委選舉，但艱困選區或無民進黨籍現任立委之選區除外的原則，將送提名策略小組作為協調時參考。
許淑華對此表示，議員對外有社會責任，這樣的條款是用鼓勵的方式，進而表明原則。她說，自己上次參選台北市第七選區立委，得票率超過42.5%，不符合黨內認定的艱困選區，但信義區現在還是沒有民進黨立委，此區議員參選符合黨內的原則，因此自己會爭取代表民進黨參選。
許淑華坦言，「要經營一個選區不是這麼容易」，若沒有基層好好紮根，是沒辦法好跟對手抗衡的。
許淑華說，不管當議員或者當立委，自己都在松山、信義區服務，只是要讓服務再升格，「我會盡我所能，在立法院幫民眾爭取更多權利，針對國家政策與法案，也要幫信義區選民說說話」。
台北市第七選區現任立委為國民黨籍費鴻泰，上屆許淑華選得漂亮，讓費鴻泰嚇出冷汗；此次立委選舉，費鴻泰在國民黨內面臨台北市議員徐巧芯的挑戰，究竟最終國民黨由誰出馬角逐仍是未知。